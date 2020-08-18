20 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101’e bu hafta okul malzemeleri geliyor. Broşür içerisinde 10’lu pastel boya 8,95 TL, 3’lü silgi 4,25 TL, 8’li sulu boya 7,45 TL, 10’lu keçeli kalem 8,45 TL, kalemtıraş 4,95 TL, defterli kırtasiye seti 15,95 TL, kalem seti 4,75 TL, kırtasiye seti 21,95 TL, çıtçıtlı dosya 0,95 TL, metal kalemlik 5,75 TL, flüt 3,95 TL, 10’lu keçe 4,25 TL, 10’lu eva 3,95 TL, matara 27,45 TL, lisanslı yıkanabilir çocuk maskesi 3,95 TL, siyasi küre 39,95 TL fiyatı ile yer alıyor.
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20 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101 aktüel ürünleri her hafta perşembe günleri market raflarına ekleniyor. Broşür içerisinde tost makinesi 199 TL, derin dondurucu 1.199 TL, dezenfekte su üretme cihazı 199 TL, elde dikiş makinesi 49,95 L, döküm tencere 179 TL,95 TL, çok amaçlı kase borcam 22,50 TL, fırın kabı 24,95 TL, ahşap kasa 8,50 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı…