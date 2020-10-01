2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 202 BİM aktüel kataloğu
2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Market raflarına bu hafta da cuma günü yeni ürünler eklenecek. BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde katmer ve gözleme sacı 119 TL, genel amaçlı bıçak 39,90 TL, mini fırın 159 TL, aspiratör 139 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta çelik standlı cam sunum tepsisi 249 TL, mermer desenli 24 parça çatal kaşık bıçak seti 129 TL'den satışa çıkarılacak.
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BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta birçok yeni ürün bulunuyor. Bu hafta ince şeffaf porselen 57 parça kare yemek takımı 999 TL, 2 ayrı hazneli tablet mop temizlik seti 49,90 TL, 8 parça çelik tencere seti 299 TL, 6’lı altın yaldızlı meşrubat bardağı 39,90 TL, 6’lı altın yaldızlı su bardağı 39,90 TL, 6’lı altın yaldızlı kahve yanı su bardağı 29,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak. Yemek takımında peşin fiyatına 12 taksit, tencere setinde ise peşin fiyatına 6 taksit imkanı bulunuyor.