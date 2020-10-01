2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 202 BİM aktüel kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta birçok yeni ürün bulunuyor. Bu hafta ince şeffaf porselen 57 parça kare yemek takımı 999 TL, 2 ayrı hazneli tablet mop temizlik seti 49,90 TL, 8 parça çelik tencere seti 299 TL, 6’lı altın yaldızlı meşrubat bardağı 39,90 TL, 6’lı altın yaldızlı su bardağı 39,90 TL, 6’lı altın yaldızlı kahve yanı su bardağı 29,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak. Yemek takımında peşin fiyatına 12 taksit, tencere setinde ise peşin fiyatına 6 taksit imkanı bulunuyor.