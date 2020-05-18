18 Mayıs bankalar açık mı? Bugün bankalar açık mı?

Türk Ticaret Kanununun 811. Maddesinde



(1) Kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazı veya protesto edilmesi veya buna denk bir belirlemenin yapılması, bir devletin mevzuatı veya herhangi bir Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun 18 Mayıs 2020 tarihli “Sokağa Çıkma Kısıtlaması”na istinaden aldığı kararlar 2/2 mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir engel nedeniyle gerçekleştirilememişse, bu işlemler için belirli olan süreler uzar.



(2) Hamil, mücbir sebebi gecikmeksizin kendi cirantasına ihbar etmeye ve bu ihbarı çeke veya alonja kaydedip, bunun altına, yerini ve tarihini yazarak imzalamakla zorunludur. 723 üncü madde hükümleri burada da uygulanır.” hükmü yer almaktadır.



Bu hükme göre, son ibraz süresi 18 Mayıs 2020 olan çekler için bu madde kullanılabilecek olup, ibraz süresi son gün olmayan çekler için sorun bulunmamaktadır.



Öte yandan senetler ile ilgili olarak Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklamada, vadesi 18 Mayıs 2020 tarihine rastlayan senetlerin protesto işlemlerinin 21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilmiştir.



Uygulamanın yukarıdaki kararlar çerçevesinde yapılması durumunda, alacaklıların ve borçluların durumu olumsuz etkilenmeyecektir. "