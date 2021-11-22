18 Mart 2022’de hizmete girecek... Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler
Çanakkale Boğazı'na inşa edilen ve 18 Mart 2022’de hizmete girecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol projesi, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak ve kenti daha ulaşılabilir hale getirecek.
İstanbul, İzmir ve Bursa üçgeninde kalan Çanakkale, köprü ile birlikte büyük kentlere ulaşılabilirliğin kolaylaşmasıyla önemli bir cazibe merkezi haline geldi.
Bu durum emlak fiyatlarına da yansıdı. En değerli ilçeler bakın nereler oldu...
Bu durum emlak fiyatlarına da yansıdı. En değerli ilçeler bakın nereler oldu...
Çanakkale genelinde ortalama konut satış fiyatı 3 bin 866 TL, ortalama konut fiyatı 429 bin 126 TL. oldu.
Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında yer alacak köprü bu iki ilçedeki gayrimenkul değerlerini de artırdı.
Peki arsa, arazi ve konut fiyatları en yüksek ilçeler nereler oldu? İşte detaylar...
Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında yer alacak köprü bu iki ilçedeki gayrimenkul değerlerini de artırdı.
Peki arsa, arazi ve konut fiyatları en yüksek ilçeler nereler oldu? İşte detaylar...
İlçe: Ezine
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 914
İlçe: Eceabat
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 1.238
İlçe: Merkez
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 2.105
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 914
İlçe: Eceabat
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 1.238
İlçe: Merkez
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 2.105