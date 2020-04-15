17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Her hafta markete salı ve cuma günleri yeni ürünler geliyor. Haftanın fırsat ürünlerini almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Bu hafta Cuma günü kataloğu içerisinde tekli çelik servis ürünleri 14,90 TL, 3’lü sunum bardağı 12,90 TL, 6’lı yaldızlı su bardağı 49, 90 TL, yaldızlı meşrubat bardağı 49,90 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda bulunan ürünler…
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BİM markete gelen aktüel ürünler her hafa yenileniyor. 17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu hafta BİM’de farklı çeşitlerde ve ürünleri geliyor. 17 Nisan 2020’de markette 50’’ Full HD Smart uydu alıcılı televizyon 2.999 TL, dik durabilen süpürge 149 TL, 22 cm. döküm tencere 139 TL, tekli çelik servis ürünleri 14,90 TL, 3’lü sunum bardağı 12,90 TL, lüks yastık 59,90 TL, çift kişilik yorgan 169 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor.