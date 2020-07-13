15 Temmuz'da bankalar açık mı? 15 Temmuz Çarşamba banka çalışma saatleri
15 Temmuz'da bankalar açık mı sorusu, bankacılık işlemi bulunan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Özellikle kamu bankalarının devam ettirdiği uygun oranlı kredi imkanının ardından pek çok kişi, 15 Temmuz'da bankalar açık mı sorusuna göre şubelere doğru yol alabilecek. Peki, nakit işlemlerinin de yapılabilmesi amacıyla gündemde yer alan 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? İşte, 15 Temmuz 2020 bankaların çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler
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Bankalar 15 Temmuz'da açık mı sorusu, son günlerde pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Resmi tatil olması sebebiyle çalışma saatleri konusunda herhangi bir açıklama olup olmadığı merak edilen bankalar hakkında detaylar, internet üzerinden araştırılıyor. Peki, bankalar 15 Temmuz Çarşamba günü açık olacak mı? İşte, bankalar 15 Temmuz'da çalışıyor mu sorusunun cevabı ve merak edilen bazı bilgiler
BANKALAR 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?
Bankalar Borsa İstanbul ile bağlantılı çalıştığı ve Borsa İstanbul, 15 Temmuz Çarşamba gününün resmi tatil oluşu nedeniyle kapalı olacağı için 15 Temmuz 2020 tarihinde bankalar hizmet veremeyecek.
Dolayısıyla EFT gibi işlemler 15 Temmuz Çarşamba günü yapılsa dahi 16 Temmuz Perşembe günü hesaplara geçmiş olacak.
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EFT NEDİR?
TCMB'den alınan bilgilere göre EFT;
"TCMB’nin sahibi ve işleticisi olduğu Elektronik Fon Transfer (EFT) sistemi, Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistemdir. 1992 yılında kurulan EFT sisteminin 2000 yılında teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım ve donanımında önemli değişiklikler yapılmıştır.
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EFT sisteminde gerçekleşecek işlemlere ilişkin herhangi bir alt veya üst limit bulunmaması ve küçük tutarlı ödeme işlem adedinin toplam ödeme işlemleri içindeki payının oldukça yüksek olması, büyük tutarlı ve acil ödemelerin gerçekleşmesinde bir risk unsuru oluşturmaktaydı. Bu nedenle 7 Aralık 2012 tarihinde işlevsel bir ayrıma gidilerek, EFT sistemininmüşteriler arası TL aktarım sistemi ve bankalararası TL aktarım sistemi olmak üzere 2 bileşene ayrılması sağlanmıştır.
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Müşteriler arası Türk lirası aktarım sistemi bileşeninde hesaba ve isme yapılan müşteri ödemeleri, kamu ödemeleri, konut, iş yeri ve diğer kira ödemeleri, maaş ve kredi kartı ödemeleri gibi bankaların müşterileri adına gerçekleştirdikleri ödemeler, bankalararası Türk lirası aktarım sistemi bileşeninde ise bankaların birbirleri arasında gerçekleştirdikleri ödemeler ile yurt dışı finansal kuruluşlara sağladıkları muhabirlik hizmetlerine ilişkin bankacılık ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Mevcut durumda her iki bileşen de TCMB tarafından oluşturulan yazılımlarla hizmet vermektedir. Alacaklandırma esasına göre çalışan EFT sisteminde ödemeler bekletilmeden alıcılarına iletilmekte ve gün sonunda, gerçekleşmeyen emirler iptal edilmektedir."
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Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.