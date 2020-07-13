15 Temmuz'da bankalar açık mı? 15 Temmuz Çarşamba banka çalışma saatleri

Bankalar 15 Temmuz'da açık mı sorusu, son günlerde pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Resmi tatil olması sebebiyle çalışma saatleri konusunda herhangi bir açıklama olup olmadığı merak edilen bankalar hakkında detaylar, internet üzerinden araştırılıyor. Peki, bankalar 15 Temmuz Çarşamba günü açık olacak mı? İşte, bankalar 15 Temmuz'da çalışıyor mu sorusunun cevabı ve merak edilen bazı bilgiler



BANKALAR 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?



Bankalar Borsa İstanbul ile bağlantılı çalıştığı ve Borsa İstanbul, 15 Temmuz Çarşamba gününün resmi tatil oluşu nedeniyle kapalı olacağı için 15 Temmuz 2020 tarihinde bankalar hizmet veremeyecek.



Dolayısıyla EFT gibi işlemler 15 Temmuz Çarşamba günü yapılsa dahi 16 Temmuz Perşembe günü hesaplara geçmiş olacak.