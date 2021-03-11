12 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel kataloğu
BİM markete her hafta yeni fırsat ürünleri geliyor. Sınırlı sayıda gelen aktüel ürünleri arasında televizyondan oyuncağa, tavadan elektrikli süpürgeye, sırt çantasından post halıya kadar birçok ürün bulunuyor. 12 Mart BİM kataloğunda televizyon 1.999 TL, cam çay makinesi 239 TL, döküm ızgara tava 139 TL, wifi yazısı 349 TL, taşınabilir şarj aleti 49,90 TL, tablet 699 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM’de bu hafta satışa çıkarılacak olan ürünlerin tamamı…
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12 Mart BİM aktüel kataloğunda birçok yeni ürün bulunuyor. BİM’de bu Cuma hasır kordonlu akıllı saat 99,90 TL, 64 gb usb bellek 39,90 TL, cam çay makinesi 239 TL, çok amaçlı çift kişilik yatak örtüsü 49,90 TL, salata kurutucusu 22,90 TL, şans bambusu 6,50 TL, katmer ve gözleme sacı 149 TL, tost makinesi 169,90 TL, yumurta pişirici 69,90 TL, döküm krep tavası 99,90 TL’den satışa çıkarılacak.