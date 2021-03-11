12 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel kataloğu

12 Mart BİM aktüel kataloğunda birçok yeni ürün bulunuyor. BİM’de bu Cuma hasır kordonlu akıllı saat 99,90 TL, 64 gb usb bellek 39,90 TL, cam çay makinesi 239 TL, çok amaçlı çift kişilik yatak örtüsü 49,90 TL, salata kurutucusu 22,90 TL, şans bambusu 6,50 TL, katmer ve gözleme sacı 149 TL, tost makinesi 169,90 TL, yumurta pişirici 69,90 TL, döküm krep tavası 99,90 TL’den satışa çıkarılacak.