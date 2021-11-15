1100 TL pandemi ödemeleri devam ediyor mu? Sosyal yarım başvuru sonucu sorgulama ve E-Devlet başvuru oluşturma ekranları

Sosyal yardım başvuruları, bugün itibarıyla e-Devlet'ten yapılabilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başladıklarını bildirdi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık ile UNICEF iş birliğinde ATO Congresium'da düzenlenen "Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı Konferansı"na katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda konuşan Yanık, toplantıyı 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü sebebiyle düzenlediklerini söyledi. Sosyal kalkınmayı önde tutan bakış açısı ve güçlü sosyal politika hedefleriyle Türkiye'nin bu alanda dünyada öncü ülkeler arasına dahil olduğunu bildiren Yanık, 2002'de sosyal yardımların merkezi bütçe içindeki payı yüzde 1,19 iken 2020'de bu rakamın yüzde 5,76'ya yükseldiğini dile getirdi.Yanık, yoksullukla mücadele temelinde, refahı topluma yaymayı amaçladıklarını belirterek sosyal politikaların, kapsayıcı, geliştirici, dönüştürücü, bütüncül bir çerçevede şekillenmesi ve yürütülmesini önemli bulduklarını söyledi."Sağlıklı, kendi kendine yeten, öz güvenli nesillerin yetişmesini önemsiyoruz"
Çocuk haklarının gereği ve beşeri sermayenin etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi açısından çocukların refahını artıracak programları hayata geçirdiklerini ifade eden Yanık, "Bakanlık olarak bugün, çocuk hakları ve çocukların üstün yararı ilkesinden hareketle birçok teşvik ve desteklerde bulunuyor, farklı projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Bunların başında eğitim ve sağlık alanlarını önceleyerek yaptığımız sosyal yardımlar geliyor. Bu hizmet ve desteklerimizle sağlıklı, kendi kendine yeten, öz güvenli nesillerin yetişmesini önemsiyoruz." diye konuştu.
Bu amaçla UNICEF gibi çocuk alanında çalışmalar yapan uluslararası kuruluşların yanı sıra akademi ve sivil toplum dünyalarıyla iş birliği ve istişare mekanizmaları kurduklarını anlatan Yanık, UNICEF ile imzaladıkları "2021-2022 Çalışma Planı" ile gelecek dönem çocuk refahı başlığında birlikte çalışacaklarını, sosyal yardım ve hizmetler alanında bazı önemli programları UNICEF ile iş birliğinde sürdürmeye devam edeceklerini aktardı. AK Parti hükümetlerinin yoksullukla mücadele konusunda yaptığı çalışmalara değinen Yanık, şöyle devam etti:
"2002'den başlayarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal yardımlarla ilgili gerçekleştirdiğimiz yapısal değişim ve yeniliklerle sosyal kalkınma kavramının içi bize göre hakkıyla doldurulmuştur. Bu süreçte, sosyal yardım harcamalarına ayrılan kamu kaynaklarının artırılması sağlanmıştır. Bu gerçeği, rakamlara baktığımızda da açıkça görüyoruz. 2002'de 1,3 milyar lira olan sosyal yardım harcamaları, 2020 yılı itibarıyla 69,3 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde kamu kurumları tarafından yapılan sosyal yardım harcamalarının Gayri Safi Milli Hasılaya oranı, yani 2002'deki oranı, binde 38 iken 2020 itibarıyla yüzde 1,37'ye, yaklaşık dört katına yükselmiş olduğunu görüyoruz."