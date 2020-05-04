1000 TL yardım başvuru nasıl yapılır? 3.Faz 1000 TL sosyal yardım sorgulama
Sadece belirli şartları karşılayan kişilerin başvuruda bulunabileceği 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet üzerinden tamamlanabilecek. 1000 TL sosyal yardım sorgulama ekranı ise yine E-Devlet aracılığıyla görüntülenebilecek. Türkiye genelinde ilk iki faz için ödemeleri tamamlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üçüncü faz için ise başvuruları almaya devam ederken bir yandan da değerlendirmeleri sürdürüyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte, binlerce vatandaşın merakla araştırdığı 1000 TL sosyal yardım başvurusu ve sorgulama işlemi hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
1000 TL pandemi sosyal destek yardım başvurusu, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Şu ana kadar pek çok vatandaşın müracaatlarını tamamladığı 1000 TL sosyal yardım başvurusu için sorgulama işlemleri gündemde yer alırken, tüm bu işlemler için E-Devlet girişi gerekiyor. 1000 TL sosyal yardım sorgulama işlemini E-Devlet üzerinden yapabilecek olan vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın son değerlendirmelerini görüntüleyebiliyor. Peki, 1000 TL yardım başvuru nası yapılır ve sosyal yardım sorgulama nereden gerçekleştirilir? İşte, o detaylar
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELERDİR?
Bu hafta 3. Faz ile devam eden 1000 TL sosyal yardım başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleşmeye devam ediyor. Şartları karşılayan vatandaşların hesaplarına tahsis edilecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım tutarı, 4/A kapsamındaki kamu işçileri ve 4/C kapsamındaki memurlar tarafından alınamayacak. E-Devlet üzerinden gerçekleşecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu, şartları tam olarak karşılayan kişilere tahsis edilecek.
Hane başına 1000 TL sosyal yardım yapacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3. Faz olarak duyurduğu sosyal yardım başvuru sürecini geçtiğimiz hafta başlatmıştı. Binlerce kişinin başvuru işlemini tamamladığı 1000 lira yardım başvurusu sonrasında gözler sorgulama ekranına çevrildi.
Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı sonuca çıkacak.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
Peki, bu şartları karşılayanlar sosyal yardım başvurusunu nasıl yapacak? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.
2
Abone Ol
1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.
İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.
Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.
Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
3
Abone Ol
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin sorularını yanıtlayan Zehra Zümrüt Selçuk, 1000 TL sosyal yardımın detaylarına değindi. İşte, o röportajdan detaylar;
"1 ve 2. faz kapsamında 4.4 milyon kişiye 1000 lira ödendi. Şimdi ise 3. faz için başvurular alınıyor. Başvurusu sayısı 4.5 milyona ulaşmış. Peki başvuranların hepsi alacak mı? Bakan Selçuk’a sordum.
“1. ve 2. fazdan yararlananlara 1000 lira destek verdik. Onlar 3. fazda değerlendirilmeye alınmayacak dedik. Ailede memur olanlar, kamu işçisi olanlar ve bir de emekli başvuruları yine değerlendirilmeyecek dedik. Ama bu 4.5 milyonun neredeyse yarısına yakını, bizim değerlendirilmeyecek dediğimiz kesimden. Dolayısıyla başvuruların bir kısmı ön değerlendirmede elenmiş olacak” dedi."
4
Abone Ol
Bakan Selçuk bu bilgileri paylaşırken, 1000 liralık yardıma başvuruda bulunan Ferrari sahibi geldi hatırıma. Başvuranlar arasında bu türlerin olup olmadığını sordum. “Ferrari sahibi olup müracaat edenler oldu. Audi’si, Mercedes’i olan, üzerinde mülkiyet görünenlerden müracaat edenler oldu” karşılığını verdi. Sadece lüks marka araç sahipleri değil, bazı hanelerin başvuruları arasında da benzer durumlar tespit edilmiş.
“Başvuruları hane bazlı değerlendiriyoruz. Kimi başvurularda görüyoruz ki hanedeki diğer kişilerin üzerinde kayıtlı yüklü miktarda mal varlığı var. Mesela bir başvuruda birinin üzerinde yüz tane büyükbaş olduğunu gördük.”
Peki bunlar 1000 liralık yardımdan yararlanacaklar mı? “Yüz büyükbaşı olana yardım verince bu kamu vicdanını zedeler. Biz o Ferrari’yi de reddetmişiz. Kamu vicdanını yaralayacak durumların önüne geçmek için yoğun gayret sarf ediyoruz.”
5
Abone Ol
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un sözleri çok açık ama bırakın incelemeyi, bu tür başvurusu olanlar daha ben Bakan’ın makam odasından çıkmadan elenmişti bile. Dul ve yetim aylığından bağış yapan Fatma Nine’ye bakıp Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanların 1000 lira için başvuruda bulunmasını aklım almıyor. O para senin arabanı yıkatmaz ama bir garibanın evine girse yüzünü güldürür.
Yine de FAZ-3 yardımlarını geniş kapsamlı tutuyorlar. Bakan Selçuk istiyor ki ihtiyacı olan herkes yararlansın. Çünkü bu yardım, muhtaç olanlara ilaveten koronavirüs nedeniyle dönemsel olarak ihtiyaç sahibi haline gelenler için de düşünülmüş.