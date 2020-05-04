1000 TL yardım başvuru nasıl yapılır? 3.Faz 1000 TL sosyal yardım sorgulama

1000 TL pandemi sosyal destek yardım başvurusu, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Şu ana kadar pek çok vatandaşın müracaatlarını tamamladığı 1000 TL sosyal yardım başvurusu için sorgulama işlemleri gündemde yer alırken, tüm bu işlemler için E-Devlet girişi gerekiyor. 1000 TL sosyal yardım sorgulama işlemini E-Devlet üzerinden yapabilecek olan vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın son değerlendirmelerini görüntüleyebiliyor. Peki, 1000 TL yardım başvuru nası yapılır ve sosyal yardım sorgulama nereden gerçekleştirilir? İşte, o detaylar



1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELERDİR?



Bu hafta 3. Faz ile devam eden 1000 TL sosyal yardım başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleşmeye devam ediyor. Şartları karşılayan vatandaşların hesaplarına tahsis edilecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım tutarı, 4/A kapsamındaki kamu işçileri ve 4/C kapsamındaki memurlar tarafından alınamayacak. E-Devlet üzerinden gerçekleşecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu, şartları tam olarak karşılayan kişilere tahsis edilecek.



Hane başına 1000 TL sosyal yardım yapacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3. Faz olarak duyurduğu sosyal yardım başvuru sürecini geçtiğimiz hafta başlatmıştı. Binlerce kişinin başvuru işlemini tamamladığı 1000 lira yardım başvurusu sonrasında gözler sorgulama ekranına çevrildi.



Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı sonuca çıkacak.



Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:



Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,



5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,



5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),



İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,



İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar



Peki, bu şartları karşılayanlar sosyal yardım başvurusunu nasıl yapacak? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.