1000 TL sosyal yardım parası sonucu sorgulama ekranı - 3. faz pandemi destek TC Kimlik No ile başvuru nasıl yapılır?

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu Maske ve sosyal mesafe artık hayatımızın bir parçası oldu. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’la görüşmemizde kurallardan en ufak bir taviz göstermedik.



Koronavirüsle mücadele ve normalleşme sürecine ilişkin ben sordum, Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk yanıtladı. Hem de oldukça ayrıntılı bilgiler verdi. Onları paylaşacağım. Ama benim için etkileyici olanı, konularına hâkimiyeti kadar kullandığı dil oldu.



“90 yaşın üstünde, hatta 102 yaşında COVID-19 pozitif olan büyüklerimiz vardı. Çok şükür taburcu oldular, şifa buldular” derken anneannesinden ya da büyük dedesinden söz eder gibi sıcak ifadeler kullanıyordu.



Aile ve Çalışma bakanlıklarının aynı çatı altında toplanması ilk başlarda tartışma konusu olmuştu. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise iki bakanlığın birlikte olmasının dinamik süreç yönetimi açısından özellikle bu süreçte yararlı olduğunu söyledi.



FAZ 3’E 4.5 MİLYON BAŞVURU



1 ve 2. faz kapsamında 4.4 milyon kişiye 1000 lira ödendi. Şimdi ise 3. faz için başvurular alınıyor. Başvurusu sayısı 4.5 milyona ulaşmış. Peki başvuranların hepsi alacak mı? Bakan Selçuk’a sordum. “1. ve 2. fazdan yararlananlara 1000 lira destek verdik. Onlar 3. fazda değerlendirilmeye alınmayacak dedik. Ailede memur olanlar, kamu işçisi olanlar ve bir de emekli başvuruları yine değerlendirilmeyecek dedik. Ama bu 4.5 milyonun neredeyse yarısına yakını, bizim değerlendirilmeyecek dediğimiz kesimden. Dolayısıyla başvuruların bir kısmı ön değerlendirmede elenmiş olacak” dedi.



100 BÜYÜKBAŞ HAYVANI OLAN DA BAŞVURMUŞ



Bakan Selçuk bu bilgileri paylaşırken, 1000 liralık yardıma başvuruda bulunan Ferrari sahibi geldi hatırıma. Başvuranlar arasında bu türlerin olup olmadığını sordum. “Ferrari sahibi olup müracaat edenler oldu. Audi’si, Mercedes’i olan, üzerinde mülkiyet görünenlerden müracaat edenler oldu” karşılığını verdi. Sadece lüks marka araç sahipleri değil, bazı hanelerin başvuruları arasında da benzer durumlar tespit edilmiş.



“Başvuruları hane bazlı değerlendiriyoruz. Kimi başvurularda görüyoruz ki hanedeki diğer kişilerin üzerinde kayıtlı yüklü miktarda mal varlığı var. Mesela bir başvuruda birinin üzerinde yüz tane büyükbaş olduğunu gördük.”



Peki bunlar 1000 liralık yardımdan yararlanacaklar mı? “Yüz büyükbaşı olana yardım verince bu kamu vicdanını zedeler. Biz o Ferrari’yi de reddetmişiz. Kamu vicdanını yaralayacak durumların önüne geçmek için yoğun gayret sarf ediyoruz.”



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un sözleri çok açık ama bırakın incelemeyi, bu tür başvurusu olanlar daha ben Bakan’ın makam odasından çıkmadan elenmişti bile. Dul ve yetim aylığından bağış yapan Fatma Nine’ye bakıp Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanların 1000 lira için başvuruda bulunmasını aklım almıyor. O para senin arabanı yıkatmaz ama bir garibanın evine girse yüzünü güldürür.



Yine de FAZ-3 yardımlarını geniş kapsamlı tutuyorlar. Bakan Selçuk istiyor ki ihtiyacı olan herkes yararlansın. Çünkü bu yardım, muhtaç olanlara ilaveten koronavirüs nedeniyle dönemsel olarak ihtiyaç sahibi haline gelenler için de düşünülmüş.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ ÖDENİYOR



Koronavirüsün işsizliğe neden olmaması için çok akıllıca adımlar atıldı. Bunlardan biri de kısa çalışma ödeneğiydi. Zehra Zümrüt Selçuk, “Ödemelere başladık. Paralarını almaya başladılar. Büyük bir çoğunluğu da haftaya tamamlanacak” dedi.



CUMHURBAŞKANI’NIN KAMPANYASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 maaşını vererek öncülük ettiği bir kampanya düzenlendi. Burada toplanan paraları sordum. Bakan ilk ağızdan açıklama yaptı.



“Orada toplanan rakam 1 milyar 800 milyonu geçti. Güzel bir kampanya oldu. Biz dünyaya şunu gösterdik. Zor zamanlarda herkes imece kültürüyle destek olabiliyor. ‘Biz bize yeteriz’ diyebiliyor. Özellikle ilk iki haftada yoğun bir teveccüh oldu. Bu bağışlar bakanlığımız altında toplandı. Bu para bankada, henüz kullanmadık. Onları sosyal yardımların hangi fazında kullanacağımız Cumhurbaşkanımızla da istişare ettikten sonra netleşecek. Ama şu anda bankada duruyor” dedi.



HUZUREVLERİNDE 1030 VAKA



Koronavirüs ortaya çıktığında ilk olarak huzurevlerine kısıtlama getirilmişti. Bakan Selçuk, huzurevlerindeki son durumu şöyle açıkladı: “Süreç içinde vaka çıkan huzurevlerimiz oldu. Onları hemen hastaneye ulaştırdık. Şu anda hastaneye ulaştırdığımız vakaların neredeyse yarısı taburcu oldu. 90 yaşın üstünde, 102 yaşında olan büyüklerimiz vardı. Çok şükür taburcu ettik, şifa buldular. Tedavi süreçleri devam eden yaşlılarımız var. Toplam vaka sayımız 1030 oldu. Yarısına yakını tedavi sürecini geçirdi. Bir kısmının tedavisi sürüyor. Ama huzurevlerindeki vakalar bakımından, dünya ortalamasının altındayız.”



EN SON HUZUREVLERİ NORMALLEŞECEK



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’la normalleşme sürecini de konuştuk. Normalleşme takvimi açıklandı. “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın başkanlığında tüm bakanlıklar bir normalleşme planı çıkarıyoruz. Çıkış stratejisi olarak tedbirlerimizi en geç esnetmeyi düşündüğümüz kuruluşumuz huzurevlerimiz ve engelli bakım merkezlerimiz olacak. Önce çocuklar, sonra kadınlar sonra da engelli ve yaşlılar gibi bir sıramız olacak” dedi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’la görüşmeden umutlu ayrıldım. Toparlanmanın hızlı olacağına inanıyor. Ama uyarıyor: Önlemlere sıkı sıkıya bağlı kalırsak...