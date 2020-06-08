1000 TL pandemi sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır?

İlk iki fazda yapılan 1000 TL sosyal yardım desteğinden faydalanmamış kişilerin alabileceği 1000 TL pandemi başvurusu, E-Devlet üzerinden tamamlanabiliyor. 4/A ve 4/C kapsamında çalıştırılan memurlar ve işçilerin de faydalanamayacağı 1000 TL sosyal yardım başvurusu, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan kişileri de kapsamayacak. İşte, 1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu ve sonuçları hakkında detaylı bilgiler1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi gerçekleştirilebilecek.



1000 lira sosyal yardım başvurusu için belirli aşamalara dikkat etmek gerekecek.



İlk olarak bilinmesi gereken konu; sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı evden 3 kişi de başvursa sadece bir kişi destekten faydalanabilecek.



1000 TL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:



Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,



5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,



5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),



İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,



İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar



Peki, bu şartları karşılayanlar sosyal yardım başvurusunu nasıl yapacak? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.