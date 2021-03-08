1000 TL pandemi ödemesi başvuru ve sonuç sorgulama ekranı.. Sosyal yardım başvurusu T.C kimlik no ile internetten yapılır mı? İşte detaylar

Sosyal yardım ödemeleri devam ediyor ve 1000 TL pandemi başvuruları sürüyor. 3. Faz başvuruların devam ettiği sosyal yardımlarda başvuru ve sonuç sorgulama ekranları hakkında vatandaşların merak ettiği ve cevabını aradığı sorular bulunuyor. 1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu, söz konusu miktar için gerekli başvuruları tamamlayan vatandaşlarca araştırılıyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar yardım parası için sonuç sorgulamasının nasıl yapılacağı sorguluyor. Peki E-Devlet sosyal yardım sorgulama ve başvuru ekranlarının linkleri nedir? İşte sorgulama ve başvuru ekranı