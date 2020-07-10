10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu Drone ile dikkat çekiyor!

BİM bu hafta aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı ürünlere yer verecek. Tatil ve otomobil malzemelerinin yer aldığı katalogda, yaz aylarına özel ürünler dikkat çekiyor. İşte,10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler



10 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



Dji Tello Drone

• Ağırlık: 80 g

• Uçuş Süresi: 13 dk

• Mesafe: 100 m

• Maksimum hız: 19 km/h

• Çözünürlük: 720p/2592x1936

• Pil: 1100 mAH

• Cep Telefonuyla Kontrol Edilme

• EZ Shot Modu 360 Derece Çekim Modu

• 13 Dakika Kadar Uçuş Süresi

• Otomatik Kalkış / İniş

• Sıçrama Modu