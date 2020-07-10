10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu Drone ile dikkat çekiyor!
10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı ürünler yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Temmuz tarihinde içerisinde yer alan drone gibi dijital ürünlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Birçok tüketicinin gündeminde yer alan BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisindeki vantilatör, çocuk scooter, araç minderi öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Araç içi telefon tutucular, deniz gözlüğü, plaj şemsiyesi de BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu hakkında bazı bilgiler
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BİM bu hafta aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı ürünlere yer verecek. Tatil ve otomobil malzemelerinin yer aldığı katalogda, yaz aylarına özel ürünler dikkat çekiyor. İşte,10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler
10 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dji Tello Drone • Ağırlık: 80 g • Uçuş Süresi: 13 dk • Mesafe: 100 m • Maksimum hız: 19 km/h • Çözünürlük: 720p/2592x1936 • Pil: 1100 mAH • Cep Telefonuyla Kontrol Edilme • EZ Shot Modu 360 Derece Çekim Modu • 13 Dakika Kadar Uçuş Süresi • Otomatik Kalkış / İniş • Sıçrama Modu
2
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Vantilatör 16” • 16” (40 cm) • 45 W motor gücü
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Maxi Scooter • Katlanır gidon, 3 ışıklı tekerlekler, kaydırmaz taban, ayarlanabilir boyut • 50 kg kadar taşıma kapasitesi
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Hasır Oto Minderi • Tüm marka otomobillerde kullanıma uygun şekilde tasarlanmıştır • Ortopedik bel desteklidir
5
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Sensörlü Wireless Şarj ve Telefon Tutucu • Hızlı ve güvenli şarj • Wireless şarj özelliği
6
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Yüzücü Gözlüğü Aynalı-Kulak Tıkaçlı • Özel tasarımı sayesinde geniş görüş imkanı sağlar • U.V. ışınlarından %100 korur
7
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Şnorkel Tam Yüz Maske • Panaromik görüş alanı • Kolay nefes alıp vermeyi sağlar
8
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Masa Üstü Fanı • Sessiz çalışabilme • Metal, şık tasarım