MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri10 Mayıs 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?
GeriEkonomi 10 Mayıs 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 10 Mayıs 2020 - 15:38,

10 Mayıs 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

10 Mayıs altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişiklikleri yakından takip ediyor ve bu değişikliklere göre işlemlerini yapıyorlar. Geçtiğimiz hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı. 10 Mayıs’ta çeyrek altın 621,00 TL’den alınıyor, 636,60 TL’den satılıyor. İşte güncel açıklamalar…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Altın fiyatları güncel olarak açıklanıyor. Bu açıklamalara göre yatırımcılar altın alım ve satımını yapıyorlar. Altın almak isteyen vatandaşlar da fiyatlardaki değişikliklere göre alım işlemini gerçekleştiriyorlar. 10 Mayıs’ta çeyrek altın 621,00 TL’den alınıyor, 636,60 TL’den satılıyor. Gram altın ise 380 liranın üstünde.

10 MAYIS ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 621,00 TL’den alınıyor, 636,60 TL’den satılıyor.

2
Abone Olgoogle-news

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 387,53 TL’den alınıyor, 387,93 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? <
Yarım altın 1.245,90 TL’den alınıyor, 1.272,80 TL’den satılıyor.

3
Abone Olgoogle-news

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.480,30 TL’den alınıyor, 2.537,80 TL’den satılıyor.
BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDIBorsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,23 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 2,85, dolar/TL yüzde 2,05, avro/TL yüzde 1,69 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 97.671,82, en yüksek 100.253,80 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,23 azalarak 97.845,20 puandan tamamladı.
İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,85 kazanımla 393,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,79 artışla 2.615,00 lira oldu. Geçen hafta 621,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 639,00 liraya yükseldi.
Bu hafta, ABD doları yüzde 2,05 değer kazancıyla 7,1320 lira ve avro yüzde 1,69 artışla 7,7130 lira oldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,39, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,12 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,54 ile kıymetli madenler fonları oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi