10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM markete salı günü gelecek olan fırsat ürünlerini merak eden vatandaşlar kataloğu yoğun ilgi gösteriyorlar. Market raflarına yarın eklenecek olan ürünler arasında çizgili pijama takımı 54,90 TL, dev sürpriz yumurta 9,95 TL, oda ve kumaş kokusu 11,90 TL, ayakkabı boyası 3,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM 10 Kasım aktüel kataloğu
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BİM market raflarına her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler ekleniyor. 10 Kasım BİM aktüel ürünleri arasında pelüş kadın patik 9,95 TL, 2’li soket çocuk çorap 7,95 TL, ters havlu 2,45 TL, pamuklu dizaltı çorap çocuk 4,50 TL, çizgili pijama takımı 54,90 TL, dev sürpriz yumurta 9,95 TL, oda ve kumaş kokusu 11,90 TL, ayakkabı boyası 3,95 TL fiyatı ile bulunuyor.