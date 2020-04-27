10 Bin TL 6 ay geri ödemesiz destek kredisine başvuru nasıl yapılır? Ziraat, Vakıfbank Halkbank destek kredi sorgulama

Temel ihtiyaç destek kredisi olarak bilinen ve 6 ay geri ödemesiz olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank tarafından tahsis edilen 10 bin TL kredi başvurusu devam ediyor. Şu ana kadar yüz binlerce kişinin hesaplarına yatırılan 6 ay ödemesiz ihtiyaç destek kredisi için aylık 5 bin liranın altında kazanca sahip olmak gerekecek.



36 ay vade ve 6 ay ödemesiz seçenekleri ile Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından tahsis edilen temel ihtiyaç destek kredisi, yüz binlerce vatandaşın hesaplarına yatırıldı.

Halen kredi başvurusu almaya devam eden Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, temel ihtiyaç destek kredisi için aylık hane geliri 5 bin liranın altında olan vatandaşların başvurularını kabul ediyor. Peki, 36 ay vade 5, 7 bin 500 ve 10 bin TL seçenekleri ile 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



10 BİN TL BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU



Ülkemizde bir dizi önlemlerin alındığı Koronavirüs dolayısıyla oluşan olumsuzluklardan etkilenilmemesi için 10 bin TL bireysel temel ihtiyaç destek kredisi verilmeye devam ediliyor. Türkiye genelinde alınan başvurularda 6 ay ödemesiz ve 36 ay vade içeren geri ödeme seçenekleri yer alacak. 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL olarak başvuru işlemine açık olan temel ihtiyaç destek kredisi için en önemli koşul, hane gelirinin 5 bin lira altında yer alması olacak.



0,49 faiz ve 6 ay geri ödemesiz seçeneğiyle 36 ay vade 10 bin TL kredi başvurusu devam ediyor. 5 milyona yakın kişinin başvuruda bulunduğu Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi, değerlendirme işlemleri tamamlanan ve kredi almaya uygun görülen kişilerin hesaplarına yatırılmaya devam ediliyor. Koronavirüs nedeniyle küresel çapta ortaya çıkan olumsuzluklardan zarar görmemesi için vatandaşa düşük faizle ve 6 ay ödemesiz verilen bireysel temel ihtiyaç destek kredisi için başvuru noktaları, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank olacak.



