10 Bin TL 6 ay geri ödemesiz destek kredisine başvuru nasıl yapılır? Ziraat, Vakıfbank Halkbank destek kredi sorgulama
10 Bin TL 6 ay geri ödemesiz destek kredisine başvuru nasıl yapılır? sorusunun cevabı internette aranan konular arasında yerini alırken, Ziraat, Vakıfbank ve Halkbankası destek kredilerinin detayları da merak ediliyor. 6 ay ertelemeli kredi başvurusu için vatandaşların araştırması devam ediyor. 10 bin TL, 5 bin TL ve 7 bin 500 TL seçenekleri, 36 ay vade ile tahsis edilecek olan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu, internet üzerinden tamamlanabiliyor. 36 ay vade 6 ay ödemesiz döneme sahip olacak olan ihtiyaç destek kredisi, 3 kamu bankasından temin edilebilecek. Peki, 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Temel ihtiyaç destek kredisi olarak bilinen ve 6 ay geri ödemesiz olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank tarafından tahsis edilen 10 bin TL kredi başvurusu devam ediyor. Şu ana kadar yüz binlerce kişinin hesaplarına yatırılan 6 ay ödemesiz ihtiyaç destek kredisi için aylık 5 bin liranın altında kazanca sahip olmak gerekecek.
36 ay vade ve 6 ay ödemesiz seçenekleri ile Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından tahsis edilen temel ihtiyaç destek kredisi, yüz binlerce vatandaşın hesaplarına yatırıldı. Halen kredi başvurusu almaya devam eden Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, temel ihtiyaç destek kredisi için aylık hane geliri 5 bin liranın altında olan vatandaşların başvurularını kabul ediyor. Peki, 36 ay vade 5, 7 bin 500 ve 10 bin TL seçenekleri ile 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
10 BİN TL BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU
Ülkemizde bir dizi önlemlerin alındığı Koronavirüs dolayısıyla oluşan olumsuzluklardan etkilenilmemesi için 10 bin TL bireysel temel ihtiyaç destek kredisi verilmeye devam ediliyor. Türkiye genelinde alınan başvurularda 6 ay ödemesiz ve 36 ay vade içeren geri ödeme seçenekleri yer alacak. 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL olarak başvuru işlemine açık olan temel ihtiyaç destek kredisi için en önemli koşul, hane gelirinin 5 bin lira altında yer alması olacak.
0,49 faiz ve 6 ay geri ödemesiz seçeneğiyle 36 ay vade 10 bin TL kredi başvurusu devam ediyor. 5 milyona yakın kişinin başvuruda bulunduğu Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi, değerlendirme işlemleri tamamlanan ve kredi almaya uygun görülen kişilerin hesaplarına yatırılmaya devam ediliyor. Koronavirüs nedeniyle küresel çapta ortaya çıkan olumsuzluklardan zarar görmemesi için vatandaşa düşük faizle ve 6 ay ödemesiz verilen bireysel temel ihtiyaç destek kredisi için başvuru noktaları, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank olacak.
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Temel ihtiyaç destek kredisi olarak bilinen ve 6 ay geri ödemesiz olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank tarafından tahsis edilen 10 bin TL kredi başvurusu devam ediyor. Şu ana kadar yüz binlerce kişinin hesaplarına yatırılan 6 ay ödemesiz ihtiyaç destek kredisi için aylık 5 bin liranın altında kazanca sahip olmak gerekecek. Peki, 36 ay vade ve 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılabiliyor? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI
Devlet destekli olarak sağlanacak olan 10 bin TL 36 ay temel ihtiyaç kredisi, 6 ay ödemesiz olarak tahsis edilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden yapılacak olan 10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu internet üzerinden online olarak tamamlanacak.
İnternet üzerinden 3 kamu bankası aracılığıyla yapılabilecek olan 10 bin TL kredi başvurusu 36 ay vade ve 6 ay geri ödemesiz seçeneklerle temel ihtiyaç destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için önem arz ediyor. Şu ana kadar yüz binlerce kişiye tahsis edilen 10 bin TL destek kredisi, devlet destekli olarak verilecek.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin azaltması amacıyla kamu bankalarınca hayata geçirilen kredi destek paketleri, maddi zorluk içindeki vatandaşların kara gün dostu oldu.
Hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere, VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz sunulan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" imkanı, koronavirüs salgını sonrası maddi zorluk yaşayan vatandaşlar için umut oluyor.
İnternet üzerinden yapılabilen başvuru sonrası destek paketinden yararlanan vatandaşlar, ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde devlet desteğiyle ayakta kaldıklarını ve bu paketler ile bir nebze de olsa "rahat nefes" aldıklarını vurguluyor.
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Üç kamu bankasından kendilerine en uygun olanı tercih eden vatandaşlar, aşağıdaki linklere tıklayarak başvurularını gerçekleştirebilecek.
6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.
Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
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VakıfBank'tan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" kullanan Celalettin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldığı kredinin böyle zor bir dönemde kendisine umut olduğunu ifade etti.
Özel eğitim kitapları satan bir firmada şoför olarak ve paketleme servisinde çalıştığını anlatan Yılmaz, "İşlerimiz yüzde 80 oranında etkilendi. Bu nedenle de geçici, izinli olarak işten ayrıldım. Bu yüzden geçim sıkıntısı söz konusu oldu. Daha önce televizyon yayınlarında kredi desteği olduğunu görüyordum. Ben de sıkıntı duyduğum bu dönemde devletime başvurdum." şeklinde konuştu.
Yılmaz, internet üzerinden çok kolay bir şekilde yaptığı başvuruya 5 gün içinde yanıt geldiğini aktararak, "Sıkıştığımda devletimden hiçbir siyasi görüş, kimlik sorulmadan, benim bu parayı geri ödeyip ödemeyeceğim sorgulanmadan kredi desteğimi aldım." dedi.