10 bin lira destek kredisi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından 10 bin TL destek kredisi başvurusu alınmaya devam ediliyor. 36 ay vade ile tahsis edilecek olan devlet destekli kredi, 6 ay geri ödemesiz olacak. 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira seçenekleri ile çekilebilecek olan destek kredisi aylık en fazla 376 lira olarak geri ödenecek. Peki, 10 bin TL destek kredisi başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte, başvuran kişilerin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorularını yönelttiği 10 bin lira destek kredisi hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
10 bin TL destek kredisi başvuru şartları arasında en önemli kriter, hane gelirinin 5 bin liranın altında bulunması olacak. Krediyi çeken vatandaşlar, 6 ay sonra ödemelerine başlayacak. Ödemelerin başladığı tarih itibariyle 30 ay boyunca ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 10 bin lira çekmeleri halinde 376 lira taksit ödeyecek. 5 bin lira çeken kişiler 188 lira, 7 bin 500 lira çekenler ise 282 lira ödeme yapacak. Peki, 10 bin lira destek kredisi Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank başvuru işlemleri nasıl yapılır? İşte, başvuru sonuçları ve başvuru bilgileri hakkında detaylarVAKIFBANK, HALKBANK, ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU
0,49 faizle 6 ay geri ödemesiz 10 bin lira üst limitle ihtiyaç kredisi verecek olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, başvuruda bulunacak olan kişilerde aradığı şartları paylaştı. İlk yapılan duyuruda 5 bin lira ve altında hane kazancına sahip olan kişilerin başvurabileceği belirtilen 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, 3 kamu bankasına yapılan başvuru ile çekilebiliyor.
Detayları okumak için lütfen sonraki sayfaya tıklayınız…
Peki, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? O detaylar için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
3
10 BİN TL DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 ay geri ödemesiz kredi başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu. “5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz."dedi.
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebileceklerdir.
Kredi başvuru sonuçları ile ilgili net tarih bilgisi yok. Her banka kendi değerlendirmesini yaptıktan sonra başvuru sonuçlarını açıklayacaktır. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
4
Kampanya için başvuran kişiler gıda harcaması, kira, elektrik, su ve doğal gaz gibi faturalarını krediden yararlanarak ödeyebilecek.
6 ay nefes olacak
Kredinin en önemli özelliği 6 ay ödemesiz ve toplam vadenin 36 aya kadar çıkıyor olması. Maksimum limiti 10 bin lira olan kredinin maliyeti de oldukça düşük ve ödemeler sabit taksitli. Kredi için üç kamu bankasından birine başvurmak yeterli. Başvurular 1 Nisan itibarıyla alınmaya başlandı.
5
Başvuru için dikkat!
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM’den de çekebilecek.
6
Geri ödeme nasıl olacak?
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek
.5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.