10 bin lira destek kredisi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

10 bin TL destek kredisi başvuru şartları arasında en önemli kriter, hane gelirinin 5 bin liranın altında bulunması olacak. Krediyi çeken vatandaşlar, 6 ay sonra ödemelerine başlayacak. Ödemelerin başladığı tarih itibariyle 30 ay boyunca ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 10 bin lira çekmeleri halinde 376 lira taksit ödeyecek. 5 bin lira çeken kişiler 188 lira, 7 bin 500 lira çekenler ise 282 lira ödeme yapacak. Peki, 10 bin lira destek kredisi Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank başvuru işlemleri nasıl yapılır? İşte, başvuru sonuçları ve başvuru bilgileri hakkında detaylarVAKIFBANK, HALKBANK, ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU



0,49 faizle 6 ay geri ödemesiz 10 bin lira üst limitle ihtiyaç kredisi verecek olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, başvuruda bulunacak olan kişilerde aradığı şartları paylaştı. İlk yapılan duyuruda 5 bin lira ve altında hane kazancına sahip olan kişilerin başvurabileceği belirtilen 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, 3 kamu bankasına yapılan başvuru ile çekilebiliyor.



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