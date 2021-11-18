Altın fiyatları anlık ve canlı takip ekranı: Çeyrek altın ve 1 Gram altın bugün (18 Kasım) kaç TL oldu?

Bu hafta içerisinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarda eğer enflasyonun geçiciliğinden ziyade inatçı ve yapışkan olma özelliği ön plana çıkmaya devam ederse ve yukarıda bahsettiğim 1830 dolar üzerindeki seviye korunmaya devam ederse 1900 dolar seviyelerinin yakalanma olasılığından bahsedebilirim.



Gram altın tarafında hem ons altın hem de dolar/TL kurundaki yukarı yön potansiyellerini göz önüne aldığımda 600 TL üzeri fiyatlamaların da bu hafta içerisinde görülme olasılığından bahsedebilirim. Biraz daha orta vadeli bakacak olursak, bu hafta yapılacak Merkez Bankası toplantısında piyasanın geneli tarafından beklenilen faiz indirimi gelirse ve gram altın ons altının yukarıda bahsettiğim bant hareketi olan 1840-1870 dolar üzerini kırıp 1880 dolar seviyesini aşması ile desteklenirse 600 TL fiyat seviyesi sonrasında 660 TL seviyesinin hedefte olduğundan bahsedebilirim.