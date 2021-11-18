Altın fiyatları anlık ve canlı takip ekranı: Çeyrek altın ve 1 Gram altın bugün (18 Kasım) kaç TL oldu?
Altın fiyatlarına ilgili haftanın son gününe doğru artış gösterdi. Yurt içinde ise Merkez Bankası'nın bugün saat 14:00'te vereceği faiz kararı büyük merakla beklenirken altın fiyatlarında da hareketlilik başladı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Merkez Bankası kararı öncesi çeyrek altın ve 1 gram altın bugün (18 Kasım) kaç TL oldu? ? İşte altın fiyatlarında güncel durum ve uzmanların altın fiyatları yorumları
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Ons altın yatay seyirle yaklaşık 5 ayın zirvesinden işlem görüyor. Güne 1866 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1864 dolar, en yüksek 1871 dolar seviyesine ulaştı. Saat 06:43 itibarıyla ons altın 1865 dolardan işlem görüyor.
Analistler, küresel piyasalarda enflasyon endişeleri ile törpülenen risk iştahının altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının rekor seviyeye yükselmesine neden olduğunu kaydetti.
fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.
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ALTN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İŞTE CANLI VE ANLIK VERİLERLE ALTIN PİYASASI TAKİP EKRANI
Gram altın 658.9 lira ile tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Güne 637.5 liradan başlayan gram altın en düşük 636.7 lira, en yüksek de 658.9 lira seviyesini gördü. Saat 06:43 itibarıyla gram altın yüzde 2.5 civarında primle 653.3 liradan alıcı buluyor.
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22 AYAR BİLEZİK GRAM SATIŞ FİYATI
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı bugün 588 lira seviyesinde işlem görürken 600 liradan geri alınıyor.
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını satış fiyatı 4.140,00liradan işlem görürken, bozdurma fiyatı 4.262,00 lira seviyesinde değer görüyor.
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Ons altın fiyatlarında '1900 dolar' senaryosu
Altının ons fiyatı yaklaşık olarak 5 ayın en yüksek seviyelerinde işlem görürken; gram altın fiyatı ise şu dakikalarda 598 lira seviyesinde hareket ediyor.
Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarında, enflasyonun yapışkan olma özelliği ön planda kalmayı sürdürürse ve ons altının 1830 dolar üzerindeki seviyeyi korumaya devam etmesi halinde 1900 dolar senaryosunun konuşulabileceğini belirtti.
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Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 599 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 600 lira seviyesinden başladı.
Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; sonrasında yükselişini sürdürerek tarihi rekor seviyesine tırmanırken; gün içerisinde en düşük ise 593,46 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13.58 itibarıyla yüzde 0.22 oranında düşüşle 598,25 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 977 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 19 liradan satılıyor.
Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1868 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1856 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.19 oranında düşüşle 1863 dolardan işlem gördü.
Küresel piyasalarda artan enflasyon baskılarının ardından yeni haftada yoğun veri gündemi takip edilecek. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri piyasalar açısından kritik olacak.
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ONS ALTIN FİYATLARINDA '1900 DOLAR' SENARYOSU
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Geçen hafta 1822 dolar seviyenin aşılmasının ardından ons altının 1840-1870 dolar bant aralığındaki harekete geçtiğini izlemiş olduk. Yeni haftaya baktığımda gördüğüm durumda 1830 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın devam etmesi halinde yükseliş trendinin devamından bahsedebilirim.
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ABD dolar endeksi 95’li seviyelere gelirken dahi ons altının pozitif bir korelasyon göstererek artış trendini sergilemesi küresel enflasyondaki yükselişlerin karşısında yatırımcıların ons altını halen güvenli liman olarak nitelendirdiğinin önemli bir göstergesi.
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Bu hafta içerisinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarda eğer enflasyonun geçiciliğinden ziyade inatçı ve yapışkan olma özelliği ön plana çıkmaya devam ederse ve yukarıda bahsettiğim 1830 dolar üzerindeki seviye korunmaya devam ederse 1900 dolar seviyelerinin yakalanma olasılığından bahsedebilirim.
Gram altın tarafında hem ons altın hem de dolar/TL kurundaki yukarı yön potansiyellerini göz önüne aldığımda 600 TL üzeri fiyatlamaların da bu hafta içerisinde görülme olasılığından bahsedebilirim. Biraz daha orta vadeli bakacak olursak, bu hafta yapılacak Merkez Bankası toplantısında piyasanın geneli tarafından beklenilen faiz indirimi gelirse ve gram altın ons altının yukarıda bahsettiğim bant hareketi olan 1840-1870 dolar üzerini kırıp 1880 dolar seviyesini aşması ile desteklenirse 600 TL fiyat seviyesi sonrasında 660 TL seviyesinin hedefte olduğundan bahsedebilirim.