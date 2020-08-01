1 Ağustos altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın yükseldi mi? Altın yorumları

Altın fiyatları ile anlık olarak gram, çeyrek altın fiyatları takibini sürdüren pek çok vatandaş, dün FED'in açıkladığı son dakika faiz kararı sonrası pozisyonunu aldı. FED'in faiz kararı sonrasında bir anda artış gösteren altın fiyatları, 30 Temmuz Perşembe gününe yatay bir seyir ile merhaba dedi. Önceki gün 441 lira seviyesine kadar ulaşan gram altın, Kurban Bayramı öncesinde 427 lira seviyesine geriledi. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, altın yorumları bilgilerine göre altın fiyatları düşer mi, artar mı sorusunun cevabı



Altın fiyatları FED faiz kararını sabit tutmasının ardından yükselişe geçti. FED'in kararıyla altın fiyatları tarihi yüksek seviyeyi gördü. Son dakika bilgilere göre, gün içinde en düşük 1941 doları gören ons altın FED'in açıklamasıyla birlikte 1968.8 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte gram altın 441.5 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Yatırımcıların güvenli limanı olan gram altın gün içinde en düşük 434.6 lira, en yüksek 441.5 lira seviyesini gördü. Peki, altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? İşte, 30 Temmuz canlı altın fiyatları takibi ve uzman yorumları..



Gram altın fiyatı, yeni güne tüm zamanların zirvesini görerek başlarken; altının ons fiyatı ise dün gördüğü tarihi zirvesinden sonra bugün en yüksek 1964 doları gördü.







Peki, altın fiyatları ne kadar olacak ve düşecek mi? İşte, 30 Temmuz güncel altın fiyatları ve uzmanların altın yorumları.



FED KARARI SONRASI 30 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI



Piyasaların merakla beklediği faiz kararını ABD Merkez Bankası Fed açıkladı. Fed faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit bıraktı. Fed'in faiz kararı sonrasında altın tarafında tarihi yüksek seviye görüldü.



Fed'in "Devam eden sağlık krizi ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde kısa vadede ağır şekilde baskı yaratacak. Salgın orta vadede ekonomik görünüm için kayda değer riskler yaratıyor." açıklamaları altın tarafında volatiliteyi getirdi.



Ons altın fiyatlarındaki artış gram altında tarihi rekoru getirdi. Gün içinde en düşük 1941 doları gören ons altın Fed'in açıklamasıyla birlikte 1968.8 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte gram altın 441.5 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaşmış oldu.



Gram altın gün içinde en düşük 434.6 lira, en yüksek 441.5 lira seviyesini gördü. Peki, bugün, 30 Temmuz Perşembe günü altın fiyatları ne kadar olacak? İşte, o bilgiler