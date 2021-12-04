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Zeytinburnu’na 1 milyar TL’lik konut projesi

#Selenium Park#Zeytinburnu#Gayrimenkul Sektörü
Zeytinburnu’na 1 milyar TL’lik konut projesi

Gayrimenkul sektöründe 54 yıldır faaliyet gösteren Aşçıoğlu, Selenium markasını Zeytinburnu’na taşıyor.

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Yatay mimari özelliği ile öne çıkan Selenium Park projesinde, 112 metrekareden 352 metrekareye kadar farklı büyüklüklerdeki daireler ile 63 metrekare ile 182 metrekare arasında değişen alanlarla teras ve bahçe seçenekleri sunan toplam 196 birim yer alıyor. Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, 2001 yılından bu yana ‘Selenium’ markası adı altında yükselmeye başlayan projelerine bir yenisini eklediklerini dile getirdi. Aşçıoğlu olarak proje geliştirdikleri bölgelerdeki beklenti ve ihtiyaçları derinlemesine analiz ederek yola çıktıklarını belirten Aşçıoğlu, şunları söyledi:

MERKEZİ KONUM

“Ataköy’de hayata geçirdiğimiz 3 projedeki, yaklaşık 1100 bağımsız bölümün tesliminin ardından şimdi de Zeytinburnu’nda yeni bir projeye başlıyoruz. Bu bölgeye ilişkin olarak farklılaşma stratejimizi oluştururken yatay mimari konsept ve aile yaşamına uygun ürün karması ile birlikte kültürümüzün en güzel ve en dostane geleneklerinden biri olan komşuluk ilişkisinin en üst seviyede yaşanacağı bir proje hayal ettik. Modern hayatın getirdiği şu ikilemi duymuşsunuzdur; kalabalıktan uzakta sakin bir hayat sürmek istiyorum ancak şehirden uzak olmak istemiyorum. Selenium Park, sakinlerine bu ayrıcalığı vadediyor. İstendiğinde dakikalar içerisinde şehrin tüm olanaklarına kolayca ulaşılabilecek konumu ile burası fiziken değil, zihnen uzaklaşılabilen bir yaşam sunuyor. Sosyalleşmeyi arttıran yatay mimari ile birlikte zengin sosyal tesisler sunan projeyi yaklaşık 1 milyar TL değerindeki yatırımla ön satışa çıkarıyoruz.” Selenium Park, Marmaray’a olan yürüme mesafesinin yanı sıra Avrasya Tüneli ve D-100 karayoluna yakınlığı ile öne çıkıyor. Konutların Ağustos 2023’te teslimi planlanıyor.

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#Selenium Park#Zeytinburnu#Gayrimenkul Sektörü

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