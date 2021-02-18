Zarardan kâra geçti yatırım yılı ilan etti

Teknosa, yıl sonu itibarıyla cirosunu geçen yıla göre yüzde 36’lık büyüme ile 5.6 milyar TL’ye, net kârını da 234 milyon liralık bir iyileştirme ile 148.6 milyon lira zarardan 85.3 milyon TL kar düzeyine taşıdı.

80 MİLYON TL

E-ticaret cirosu da geçen yıla göre 3.6 katına çıkarak, 1 milyar TL’yi geçti. E-ticaretin perakende cirosu içindeki payı, yüzde 7’den yüzde 19’a yükseldi. Dijitalleşme ve teknolojiye 2020 yılında 38 milyon TL yatırım yapan Teknosa, 2021 yılında yatırımlarını arttırarak sürdürme ve şirketin teknoloji altyapısını güçlendirip çeşitlendirme kararı aldı. Şirketin 2020 yılının değerlendirildiği basın toplantısında Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, “Kararlılığımız ve attığımız doğru adımlar bizi son 20 yılın rekor performansına ulaştırdı. 2020 yılı bizim için dönüşüm ve adaptasyon yılı oldu, 2021 ise rekor yatırım yılı olacak. Şirketimizi bu yıl yeni yatırımlarla daha da güçlendireceğiz. 2021 yılında geçen yılın 2 katından fazla, 80 milyon TL’lik bir yatırım öngörüyoruz” dedi.



TALEP ARTIYOR

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da şöyle konuştu: “Pandemi süreci, teknolojik gelişmeleri hızlandırdı ve her alandaki dijitalleşme süreçlerini öne çekti. Ürünlere talep artarken, müşterilerin beklentileri de farklılaştı. Değişen ihtiyaçlara hızlı cevap vermek, e-ticarette ve çoklu kanalda güçlü olmak, kapsamlı deneyim sunmak, güvenilirlik çok daha önemli hale gelmeye başladı. Biz Yeni Neslin Teknosa’sı programı çerçevesinde dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşümde attığımız adımlarla değişime çok hızlı uyum sağladık, müşterilerimize kesintisiz ve iyi hizmet vermeye devam ettik.”