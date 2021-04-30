Zaman ayarlı vurgun

Kripto para platformu Vebitcoin’in 23 Nisan’da işlemlerini durdurması üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından tüm finansal faaliyetlerine bloke konularak, şirketin CEO’su İlker Baş, eşi Güliz Baş ve 3 çalışanı gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından mağdurların avukatları yaptıkları açıklamalarda çarpıcı detayları ortaya koydu.

‘MİLYARLIK TRANSFER’

Mağdur avukatlarından Esra Çevik 23 Nisan tarihi itibarıyla Diyarbakır’dan kendilerine ulaşan ve toplam 200 milyon lira dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlara hukuki süreçte yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Vebitcoin CEO’su İlker Baş’ın gözaltına alınmadan birkaç saat öncesine kadar şirketin içini boşaltmaya devam ettiğini ileri süren Çevik, sadece 20 Nisan ile 23 Nisan arasında milyarlık bir boşaltmanın söz konusu olduğunu ifade etti. Çevik, “Mağdurlar tarafından bana ulaştırılan yurtdışına para aktarım sistemi var. Bu, sitenin yalnızca son bir hafta içinde binlerce işlem yaptığına ilişkin kanıt teşkil ediyor. Burada bizim tespit ettiğimiz binlerce işlem içinde yalnızca bir tane XRP dediğimiz altcoinin transferleri görünüyor.



Transfer işlemini yapan Vebitcoin, burada isim gayet açık. Yapılan işlemlerden bir örnek, 23 Nisan tarihinde yani gözaltına alınmadan birkaç saat önce saat 12.39’da ise Binance’ye 51 bin XRP transferi yapılmış, devam ettiğimizde 22 Nisan, 21 Nisan tarihlerinde bu şekilde işlemler devam ediyor ve milyon doların üzerinde bir XRP aktarımı yalnızca son bir haftalık işlem hacmini gösteriyor. Tarihlere baktığımızda gözaltına alınmadan birkaç saat öncesine kadar kasayı boşaltmaya devam etmiş” diye konuştu.

HESABI DONDURULDU

Başka bir mağdurun avukatı Avukat Veysi Alphan da, müvekkilinin, 16 milyon TL’lik hesabının 8 Mart tarihinden önce dondurulduğunu, ardından da 15 Mart tarihinde hesabına bloke konulduğunu belirtti. Müvekkiliyle Muğla’daki Vebitcoin merkezine gittiklerini aktaran Avukat Veysi Alphan, burada, şirketin CEO’su İlker Baş tarafından tehdit edildiklerini iddia etti.

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