Yüzen fabrikada maske üretecek

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da 28 günde kurduğu maske fabrikası ile gündeme gelen Akkuş şimdi de ihracat modeliyle dikkat çekecek. Bu modelde makinalar gemilere yüklenecek, seyir halindeyken üretim yapılacak. Hedef noktaya varıldığında her bir gemi 500 milyon maskeyi teslime hazır hale getirecek. Yüzen fabrika fikrini, hedeflerini ve planlarını Uğur Akkuş ile konuştuk.

GEMİ İÇİ FABRİKA

‘Global Mask’ maske fabrikasını açınca; Bahreyn, Rusya, İngiltere, Bükreş, İrlanda, İngiltere, Belçika, Almanya, Amerika’dan yoğun taleple karşılaştıklarını söyleyen Akkuş yüzen fabrikanın doğuş hikayesini şöyle anlattı: “Amerika her talebinde 100-150 milyon adet maske istedi. Bunu nasıl karşılarız diye fizibilite yaptık.100 milyon adeti yapmamız 15 gün, malı göndermemiz 1-1.5 ay. Amerika’da fabrika kurma teklifi geldi ama sıcak bakmadım. Türkiye’de bu fabrikayı 28 günde kurdum, orada en az 6 ay dediler. Salgınla mücadelede zaman önemli. ‘Peki maskeyi yolda üretemez miyiz?’ diye düşündüm ve bu fikir doğdu. Gemide üretim yapmanın avantajı şu olacaktır; Pandemiden dolayı gemiler yatıyor, gemi fiyatları yerlerde. Fabrika kurmaktan daha avantajlı. 100 makinayı bir gemiye koyduğumuz takdirde, hem üretim verimliliği hem zaman hem korunma açısından fabrikadan daha hızlı.”

1.5 MİLYAR ÜRETİM

Önce kuru yük gemileri satın aldıklarını ancak o gemisiyle bu işin olamayacağını gördüklerini belirten Akkuş, “Dünyadaki araba taşıyan gemi modellerini inceledik. Bu defa daha fazla maliyeti göze alarak bu gemileri satın aldık. Tuzla’da tasarımlarını yaparak işe koyulduk. 3 geminin maliyeti 600 milyon TL oldu” dedi. Haziran sonunda 3 geminin yola çıkacağını belirten Akkuş şöyle devam etti: “3 gemi 1 hafta arayla yola çıkacak. Yolda maske, tulum üretecek. En kötü senaryoda yüzde 30 fire yapsak da her gemi 500 milyon adet maske üretmiş olacak. Amerika’ya vardığında toplamda 1.5 milyar adet maske götürmüş olacak. Her bir gemide ortalama 10 milyon önlük ve tulum da olacak.”

Temmuz da Amerika’ya giden gemilerin işi maskeleri teslimle de bitmeyecek. Sonrasını da planladıklarını ifade eden Akkuş şunları söyledi: “Gemiler New York, Florida ve Kaliforniya limanlarına demir atıp orda malı indirecek. İzinleri aldığımız takdirde de gemimizin birinin üretim için 1 yıl kadar New York’ta kalmasını düşündük. Bir gemimizi Latin Amerika’ya, diğerini Londra’ya göndermeyi planlıyoruz.

500 MİLYON DOLAR İHRACAT HEDEFİ

Gemi projesinin ilk ayağında 3 gemi var, eğer planlar tutarsa devamı da gelecek. Akkuş, “Yolda satışlarımız çok iyi olur ve izinlerimiz çıkarsa peşine 3 gemi daha yapmayı planlıyoruz. Bu 3 geminin bir tanesini Fas’a Afrika kıtası için, bir tanesini Katar’a Arap yarım adası için, diğerini de ST Petersburg’a Rusya ve İskandinav ülkeleri için planlıyorum” dedi. Sene sonuna kadar hedeflenen ihracatın 500 milyon dolar olduğunu belirten Akkuş, “Gemideki üretimin yüzde 10’unu yetkililerin izin verdiği kurumlara hibe edeceğiz. Bu bir insanlık projesi” dedi. Gemilere kolonya da yükleyeceklerini ekleyen Akkuş,”Dezenfekten yerine, Türk kolonyası satacağız. Türk kolonyasını Amerika’ya da öğreteceğiz” diye konuştu.