Yüzde 77.1 nema ile yüksek getiri sağladı

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Üyelerinin birikimlerini verimlilik, sürdürülebilirlik ve sorumlu yatırım ilkeleri doğrultusunda yöneten OYAK, açıkladığı yüzde 77.1 nema oranı ile yine yüksek getiri sağladı. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden birinin yaşandığı, jeopolitik risklerin arttığı, küresel ölçekte ekonomilerin yavaşladığı zorlu bir yılda üye birikimlerini koruma hedefimize ulaştık. Son sekiz yılda inşa ettiğimiz dönüşüm ve yapılanma, sürdürülebilir nema stratejimizi güçlendirdi ve büyüme getirdi” dedi.

OYAK’ın yüzde 77.1’lik nema oranı, yüzde 74.8 ile geçen yılın en fazla kazandıran yatırım aracı olan altının getirisini geçerken, BIST endeksinin yüzde 36.4’lük getirisini ikiye katladı. 2023 yılı Faaliyet Raporu’na göre, OYAK’ın toplam varlıkları bir önceki yıla göre yüzde 77 oranında artarak 847 milyar TL’ye, konsolide net varlığı da yüzde 71 artışla 332.8 milyar TL’ye yükseldi. OYAK’ın 2023 faaliyet döneminde hasılatı ise yüzde 38 oranında artarak 457.8 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde 4.6 milyar dolar ihracat yapan OYAK Grubu Şirketleri, 2023 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 1.81’ini gerçekleştirdi. Grup 2023’te 85.6 milyar TL vergi ödeyerek Türkiye’de toplanan tüm vergilerin yüzde 1.90’ı, kurumlar vergisinin ise yüzde 0.99’unu karşıladı.