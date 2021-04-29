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Yüzde 100’ü Yenilenebilir
Hürriyet Sürdürülebilirlik projesi kapsamında bir araya geldiğimiz Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Türkiye genelinde 12 veri merkezi, 16 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen yıllık toplam 515 gigawatt saat elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından satın aldıklarını açıkladı, “Böylece, yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefimize planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaştık. Şebekesinin tamamında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör olduk” dedi. (Sponsorlu İçerik)
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