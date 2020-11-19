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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 16:27 | Son Güncelleme:

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Kasım haftasında 614,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Kasım haftasında net 614,4 milyon dolarlık hisse senedi, 293,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 19,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Kasım itibarıyla 19 milyar 630,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 400,9 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 4 milyar 960,2 milyon dolardan 5 milyar 803,8 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 19,8 milyon dolarlık alışla 212,2 milyon dolardan 232 milyon dolara yükseldi. 

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