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HABERLEREkonomi Haberleri

Yunanistan’a ihracat yüzde 73.3 arttı

#Yunanistan#Türkiye#Ticaret
Yunanistan’a ihracat yüzde 73.3 arttı

Ticaret Bakanlığı'nca, Yunanistan'a ihracatın 2021 yılında yüzde 73.3 oranında arttığı, iki ülke ticaret hacminin 2005 yılından bugüne üç katına çıktığı açıklandı.

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Bakanlıktan yapılan açıklada, Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5'inci Dönem Toplantısı'nın Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostantinos Fragkogiannis eş başkanlıklarında Atina'da gerçekleştirildiği bildirildi. Görüşmeler sonunda KEK 5'inci Dönem Protokolü'nün imzalandığı belirtilerek, “KEK Protokolüne, görüşmelerde ele alınan ikili ticari ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, Avrupa Birliği ile gündemdeki ticari konular ile enerji, turizm, tarım, gümrük ve ulaştırma alanları başta olmak üzere ekonomik ve teknik işbirliği başlıklarındaki işbirliği konuları yansıtıldı” denildi.

Türkiye ile Yunanistan ticaret hacminin, 2021 yılında toplam 5.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği belirtilirken şu bilgiler paylaşıldı: “2020 yılı ile karşılaştırıldığında ticaret hacminde yüzde 69.2 oranında bir artış meydana geldi. Yunanistan'a ihracat 2021 yılında toplamda yüzde 73.3 oranında artarak yaklaşık 1 milyar dolar ticaret fazlası verildi. İki ülke ticaret hacmi 2005 yılından bugüne üç katına çıktı.”

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#Yunanistan#Türkiye#Ticaret

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