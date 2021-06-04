Son Güncelleme:
Yüksekova Belediyesi park yaptıracak
Yüksekova Belediye Başkanlığı tarafından Mevlana Parkı yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale, 28 Haziran 2021 tarihinde saat 14:00'te Yüksekova Belediye Başkanlığı İpek Yolu Üzeri No 418 Yüksekova Hakkari'de yapılacak.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara