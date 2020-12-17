YouTube Türkiye’ye temsilci atıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, yeni gelişmeyi Twitter mesajıyla duyurdu. Sayan, diğer sosyal ağ sağlayıcılarından da aynı hassasiyeti beklediklerini vurguladı. Böylece şirket 40 milyon lira ceza yerine 10 milyon lira ceza ödeyecek. Sayan, Twitter mesajında “Haberler güzel! 7253 sayılı kanun kapsamında yapılan değişiklik ile temsilci bulundurması gereken sağlayıcılardan olan YouTube, Ülkemize temsilci atayacağını bildirdi. Diğer sosyal ağ sağlayıcılarından da aynı hassasiyet ile işbirliğini yapmalarını bekliyoruz” yazdı.

YÜZDE 25’İNİ ÖDEYECEK

YouTube, temsilci açma yükümlülüğünü yerine getirirse bugüne kadar kendisine kesilen 40 milyon liralık cezanın yüzde 25’ini yani 10 milyon liralısını ödemesi yeterli olacak. YouTube’un ardından Instagram’ı da bünyesinde bulunduran Facebook’un temsilcilik açmasını beklediklerini belirten yetkililer, “Avrupa’da Amerika’da mahkeme kararlarını 24 saat içinde yerine getiren bu ağların Türkiye’ye farklı tutumları kabul edilemez. Unutulma hakkı, özel yaşamın gizliliği Türk insanının da temel haklarından” vurgusu yaptı.

İnternet Yayınları Yasası gereği sosyal medya devleri Facebook, İnstagram grubu ile Twitter gibi günlük kullanıcı sayısı 1 milyonunun üzerindeki şirketlerin Türkiye’de temsilci atamaları zorunluluğuna ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Kararı 2 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Buna göre dünya devi sosyal medya şirketleri, 1 Kasım 2020 tarihine kadar Türkiye’de resmi makamların muhatap olacağı temsilci atamak zorundaydılar. BTK, temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion’a ilk bir ay için 10 milyon, 10 Aralık’ta dolan ikinci bir aylık sürede de atamadıkları için 30 milyon lira ceza kesti.

SIRADA REKLAM CEZASI VAR

30 milyonluk ikinci cezaya rağmen temsilci atamayan sosyal ağ sağlayıcılara, 10 Ocak’a kadar temsilci atamazlarsa BTK Başkanı kararıyla Türk şirketlerin reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasak kararının ardından 3 ay içinde yine temsilci atanmazsa BTK başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Hakim, bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması kararı verebilecek.