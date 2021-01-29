Yolcu durdu kargo coştu

Türk Hava Yolları (THY) yükselen temposu ile son yıllarda dünyanın dikkatini çeken bir şirket oldu. Yeni havalimanı ile tam yeni uçaklardan, yeni uçuş noktalarından bahsediyorduk ki hayatımıza giren pandemi, deyim yerindeyse herşeyi altüst etti. Aylarca yere çakılı duran uçaklar sadece THY’yi değil dünya havacılık sektörünü derinden sarstı. Dün ekonomi basını ile bir araya gelen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı bu durumu şu sözlerle paylaştı: “En zor yılımıza şahit olduk. Ülkeler kapandı. Bu dönem tarihin en ağır havacılık krizi olarak kayıtlara geçti. Havacılıkta 2003 yılına döndük. Sektör tam 20 yıl geri gitti.”

GİDERLER DÜŞÜRÜLDÜ

Ancak bu kadar kötü bir dönemde THY aldığı tedbirlerle zararı azaltmayı başarmış. Bunun için de diğer global havayolu şirketlerinden farklı bir strataji izlenmiş. İlker Aycı, “İşçi çıkaran ve devletlerden milyarlarca euro yardım alan global havayolu şirketleri gibi yapmadık. Sendikalarla anlaşıp ücretlerde indirime gittik. 66 bine yakın istihdamı bulunan THY, ‘geride hiç kimseyi bırakmamak’ sözünün tam anlamıyla hakkını verdi. Bu süreçte çalışma arkadaşlarımızın tamamıyla yola devam edebilmenin tercihini yaptık. Bu tercihimizi kriz bitene kadar değiştirmeyi düşünmüyoruz. Bu sayede THY, 2020’yi krize girdiği nakde çok yakın bir nakitle kapattı. Yani nakit pozisyosununu güçlü bir şekilde koruduk. Operasyonel anlamda 1. çeyrek haricinde esas faaliyet gelirimiz artı olacak. Bir anla zarar yazan rakiplerimize göre olumlu ayrıştık” dedi.



Giderlerinin yüzde 53 azaldığını ve 1.1 milyar dolarlık tasarruf sağladıklarını belirten Aycı, Avrupa’nın en çok tasarruf yapan şirketi olduklarını söyledi.

KARGO KANATLANDI

Giderlerini azaltan THY’nin gelirini artırmak için de yeni bir stratejiye başvurduğunu belirten Aycı, “Yerdeki yolcu uçaklarının bir kısmını (50 uçak) da 25 filoluk kargoya dahil ettik. Böylece kargodaki potansiyeli fırsata çevirdik. Pazar payımızı artırdık. Turkish Cargo’nun bu dönemde yıldızı parladı. Dünyada 6’ncı sıraya yükseldik. Pazar payımız yüzde 5’e çıktı. Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo ile taşınıyor. Tıbbi malzeme taşımada ilk 3’teyiz. Memleketimize ve dünyaya aşı taşıyoruz. Hergün Çin’den aşı getirebiliriz. Şu ana kadar 9.5 milyon doz taşıdık. 102 ülke ve 167 destinasyonla dünyanın en çok noktasına uçan havayolu biziz. Bu yüzden aşı taşıma konusunda bize geliyorlar. THY dünyaya dağıtılan her aşıya dokunmuştur” diye konuştu. Hava taşımacılığında dünyada yükselen fiyatlar da THY’nin zararının bir ölçüde azalmasını sağlamış. Aycı, ihracatçılara da, en çok uçulan 28 destinasyon için 4.5 milyar dolar mal bedeline denk, 75 bin ton ilave kapasite sağladıklarını belirtti. Aycı, bu sayede gemiler ve TIR’larla taşınan otomotiv parçalarının, deniz mahsüllerinin, çiçeklerin, bazı tarım ürünlerinin hava kargoyla taşınmaya başladığını aktardı. Bu arada Turkish Cargo, THY’nin yüzde 100 iştiraki olarak ayrı bir şirkete dönüşüyor. Yeni şirketin önümüzdeki dönemde daha da büyümesi ve ligde daha üst sıralara çıkması hedefleniyor.

TURİZMDE BEKLENTİ BÜYÜK

Turist sayısının bu yıl 30 milyon ile ikiye katlanmasının beklediğini belirten Aycı, “Tüm hazırlıkları yapıyoruz. İyi bir turizm sezonu geçireceğiz. Alman, İngiliz, Rus ve Ortadoğulu turistler gelecek. Yunanistan sadece aşı olanı alacağını duyurdu. İspanya’nın bu yıl turizmi açmama ihtimali var. İtalya’da da sıkıntı var. Bu durum Türkiye’ye olumlu yansıyacak” diye konuştu.