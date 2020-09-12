YKS Türkiye otuz beşincisi HKÜ’yü tercih etti

Alanlarında uzmanlaşmanın önemini yaşayarak öğrenen bireyler için tüm olanaklarını seferber eden HKÜ’nün Hukuk Fakültesi’ni kazanan Rahman Otuzoğlu; sanal mahkeme salonu, yurt dışı imkânları, dil eğitimi ve sektörle olan iş birliği ile kendini geliştirme imkânı bulacak.

HKÜ REKTÖRÜ, YKS 35.'SİNİ TEBRİK ETTİ

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, 2020 YKS'de büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 35.'si olan ve üniversite tercihinde HKÜ’yü seçen Rahman Otuzoğlu'nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Otuzoğlu’nu ve ailesini Rektörlük binasında ağırlayan Türkay Dereli, başarının tesadüf olmadığını ifade etti. Hasan Kalyoncu Üniversitesinin sunduğu imkanlar ile birlikte öğrenim hayatını başarılarla dolu geçireceğine olan inancını dile getiren Rektör Prof.Dr. Türkay Dereli, Otuzoğlu ailesine ise böyle bir öğrenci yetiştirdikleri için teşekkürlerini iletti.

Türkiye’nin dört bir yanından tercih edilen HKÜ, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Bu yıl 54 ilden gelen öğrencilerine eğitim verecek olan HKÜ, yeni öğrencilerinin kayıtlarını alarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına hayatına 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacak.

HKÜ’DE YÜZDE 95 DOLULUK

Gaziantep’te bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak kurulan, bilim, sanat, kültür ve spor ışığında; 7 fakülte, 27 bölüm, 1 meslek yüksekokulu ve 1 yabancı diller yüksekokulu ile eğitim hayatını başarıyla sürdüren HKÜ, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2020 YKS Yerleştirme Sonuçları ile birlikte kontenjanının yüzde 95’ini doldurdu.

7 BÖLÜM İLK 10’DA 6 BÖLÜM İLK 5’TE

Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren HKÜ; 7 bölümüyle vakıf üniversiteleri arasında ilk 10’a, 6 bölümü ile de vakıf üniversiteleri arasında ilk 5’e girerek önemli bir başarıya daha imza attı. Taban puanlarına göre HKÜ’nün; Özel Eğitim Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İktisat, İşletme, Bankacılık ve Sigortacılık bölümleri Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ilk 5’te, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Diyaliz, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo, Televizyon ve Sinema, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, İngilizce Öğretmenliği, bölümleri ise vakıf üniversiteleri arasında ilk 10’da yer aldı.