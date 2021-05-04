Yıllık enflasyon yüzde 17.14 oldu

Üretici fiyat endeksi ise aylık bazda yüzde 4.34 olurken, yıllık bazdaki artış yüzde 35.17’ye yükseldi. Tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonu arasındaki fark 18 puana yükseldi. Geçen ay arada 15 puanlık fark vardı.

GİYİM VE GIDA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda bir önceki aya göre yüzde 1.68, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5.45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.14 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.7 arttı. Ana harcama grupları itibarıyla nisanda, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 7.57 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2.13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2.09 ile eğitim oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0.56 ile sağlık ve yüzde 0.73 ile alkollü içecekler ve tütün olarak belirlendi. TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29.31 ile ulaştırma grubunda görüldü. Ulaştırmayı yüzde 22.27 ile ev eşyası ve yüzde 19.2 ile sağlık izledi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki yıllık artış da 16.98 oldu. Nisanda, endekste kapsanan 415 maddeden 92’sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42’sinin ortalama fiyatında değişim olmadı. 281 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK DOMATESTE

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 24.91 ile domateste yaşanırken, domatesteki fiyat artışını yüzde 15.76 ile çocuk gömleği, yüzde 14.95 ile kadın elbisesi izledi. Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14.56 ile erkek gömleği, yüzde 13.87 ile ampul, yüzde 13.72 ile kadın ayakkabısı yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24.71 ile patlıcanda oldu. Bunu yüzde 7.66 ile salatalık, yüzde 4.95 ile genç odası takımı, yüzde 4.7 ile çarliston biber, yüzde 4.62 ile yemek odası takımı, yüzde 4.51 ile yatak odası takımı takip etti.

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