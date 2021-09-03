Yıl sonunda hedef 210 milyar dolar

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, son bir yılda ihracatın 207.5 milyar dolara ulaşarak yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdığını söyledi. Muş, “Yıl sonunda 210 milyar dolara ulaşacağına inancımız tamdır” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile birlikte ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı Ankara’daki basın toplantısında Bakan Muş, “İhracatımızda 2021 yılı boyunca ortaya konulan güçlü performans ağustos ayında da devam etmiştir. Geçen yılın ağustos ayına göre yaklaşık yüzde 52’lik artışla 18.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ocak-ağustos döneminde de ihracatımız geçen yıla göre yüzde 37 artışla 140.2 milyar dolar oldu. İhracatta yakaladığımız bu güçlü ivme ile pandemi öncesi performansını da geride bıraktık. Ağustos ayı ihracatımız, 2019 yılı Ağustos ayına göre de yüzde 43 arttı. Bu yılın ocak-ağustos döneminde, 2019’a göre de yüzde 20 artışa şahit olduk.“



İTHALATTA YÜZDE 25.5 ARTIŞ

İthalatın ise ağustosta geçen yıla göre yüzde 23.8 artış ile 23.2 milyar dolar olduğu bilgisini veren Muş, “Yılın 8 aylık döneminde ithalat geçen yıla göre yüzde 25.5 artışla 170 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ağustos ayında gerçekleşen 42.1 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi, en yüksek ağustos ayı dış ticaret hacmidir. İhracatın ithalatı karşılama oranı, ocak-ağustos döneminde, geçen yıla göre 6.9 puan artışla yüzde 82.5’e yükselmiştir. Bir zamanlar bu oranın yüzde 50’li seviyelerde olduğunu hatırlatmak isterim. Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise geçen yıla göre 15.1 puan artışla yüzde 81.5’e ulaştı. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız ocak-ağustos döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 29.8 milyar dolara geriledi. Ocak-ağustos döneminde ihracat yapan firma sayısı yüzde 11 artışla 83 bine yaklaştı” dedi.

‘VATANDAŞIMIZIN HAKKINI YEDİRMEYİZ’

İSTANBUL Ataşehir Hali’nde sebzelerin çöpe atılması olayını anımsatan Muş, piyasayı bozucu faaliyette bulunanlara, tekel oluşturarak fiyatları manipüle edenlere asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Muş, haksız fiyat artışlarıyla vatandaşların kursağından geçecek ekmeğe gözünü diken fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacaklarını belirten Muş, “Çarşıda, pazarda ve markette arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarıyla vatandaşımızın cebine elini uzatanlardan hesap soracağız. Elbette serbest piyasa ekonomisinden yanayız ancak bu kuralsız ve sınırsız bir piyasa düzenini savunduğumuz anlamına gelmiyor. Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Tüm denetim elemanlarımız kanunların Bakanlığımıza verdiği yetki çerçevesinde bu olağan dışı faaliyetleri gözlemleyecek ve gereken cezai işlemleri uygulayacak” şeklinde konuştu.



OYUN VE YAZILIMDA HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

OYUN ve yazılım ihracatına da özel bir önem verdiklerini kaydeden Mehmet Muş, “Turquality içinde ayrı bir destek mekanizması olarak e-turquality’i devreye alacağımızı buradan bir kez daha duyurmak istiyorum Hâlihazırda 2 milyar dolarlık oyun ihracatımız var. Bu çalışmalar ışığında siber güvenlik, yazılım, oyun ihracatını 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

‘30 MİLYAR DOLARA ÇIKARDIK’

İHRACATIN daha üst seviyelere taşınması için şimdiye kadar hiç ihracat yapmamış KOBİ’lere ihracatçı haline getirme yönünde Eximbank ile çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Bakan Mehmet Muş, “İhracatçılarımız için bir müjdeyi açıklamak istiyorum. İhracatçımızın merkez bankası kaynaklarıyla Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı reeskont kredilerin miktarını 30 milyar dolara çıkarmış bulunmaktayız. Bu limit artırımıyla özellikle KOBİ’lere yönelik reeskont kredisi kullanımını yaygınlaştırmış olacağız. Bir diğer önemli konu ise, ihracatımızın menzilini genişletmek. Uzak Ülke Stratejimizle, ihracatçılarımızı Uzak Doğu’ya, Latin Amerika’ya taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘YEŞİL DÖNÜŞÜMDE GEÇ KALMAYIN’

BM’nin insanlık için kırmızı alarm niteliğindeki Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli Raporuna dikkat çeken Mehmet Muş, Türkiye’nin yol haritası niteliğindeki Yeşil Mutabakat Eylem Planını hayata geçirmek üzere çalışma grubu oluşturduklarını belirtti. Geçen hafta özel sektör ile tüm STK, çatı ve istişare kuruluşlarının katılımıyla geçen hafta geniş çaplı bir toplantı yaptığını belirten Muş, “Bütün sektörlerimizde geç kalmadan yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalı, yapay zekâ ve yeni iş yapma modellerine ağırlık vermeli; tüm bunları kurumsal kültürlerimizin yeni fakat asli parçaları haline getirmeliyiz” dedi.

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