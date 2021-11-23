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‘Yeşil mutabakat Gümrük Birliği’ni kökten değiştirecek’

#Rifat Hisarcıklıoğlu#Yeşil Mutabakat#Gümrük Birliği
‘Yeşil mutabakat Gümrük Birliği’ni kökten değiştirecek’

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) toplantısında konuşan komite başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yeşil Mutabakat sürecinde Gümrük Birliği’nin revize edilmesi gerektiğini belirterek, “Buradaki modernizasyonu şu an çok ihtiyacımız olan ve ilişkileri güçlendirecek bir adım olarak görüyoruz. Çünkü, Yeşil Mutabakat süreci Gümrük Birliği modernizasyonu gündemini kökten değiştirecek bir yapıdadır” dedi.

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Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile Yeşil Mutabakat sürecine dahil olması mevcut Gümrük Birliği’nin çerçevesinin yeniden çizilmesi konusundaki tartışmaları arttırdı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB üyelik sürecinde olumlu dönüşümler yaşandığını belirtti. İki gün sürecek Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) 40. toplantısında konuşan Kaymakçı, “Türkiye aslında uzaklaşmıyor, eskiden bulunduğu yerde ama Türkiye bazı üye devletlerin hareketleri nedeniyle uzağa itiliyor. Biz Türkiye’nin kesinlikle üyelik perspektifinden değerlendirilmesini istiyoruz. Ancak biliyorsunuz ki Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerekiyor. Bugünkü uygulamalarda asimetriler var ve ticaret açısından pürüze neden olan noktalar var. Ama AB ve Türkiye arasındaki olumlu gündemin devam ettirilmesi için önemli. Üst seviye toplantıların yapılması önemli. Özellikle politik sebeplerle üyelik sürecimizin beklemeye alınması ne yazık ki bizim için motivasyonu düşüren bir uygulama oldu” ifadelerini kullandı.

GÜÇLENDİRECEK BİR ADIM

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Konuyla ilgili bir açıklama da Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan geldi. Bugün Türkiye ve AB ilişkilerinde yakın diyaloğa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Gümrük Birliği’nin Türkiye ekonomisinin dönüşümünde en önemli araç olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu , “AB ile olan işbirliğimizi daha da öteye götürmeliyiz. Yeşil Mutabakat döneminde Gümrük Birliği’nin modernizasyonunu şu an çok ihtiyacımız olan ve ilişkileri güçlendirecek bir adım olarak görüyoruz. Bu ikisi birbiriyle bağlantılı. Bu, hem Türkiye’deki hem de AB’deki iş dünyalarına da yardımcı olacaktır. Çünkü, Yeşil Mutabakat süreci, Gümrük Birliği modernizasyonu gündemini kökten değiştirecek bir yapıdadır” diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN İMZASINI MUTLULUKLA KARŞILADIK'

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise şöyle konuştu: “İklim değişikliği açısından Türkiye’nin Paris Antlaşması’nı imzalamasını büyük bir mutlulukla karşıladık. Artık bu konuda birlikte yol alıyoruz. Bu anlamda yetkililere teşekkür ediyorum. Enerji, ulaşım, çevre, tarım ve eğitim konuları bizim bugüne kadar finansal anlamda anlaşmalarımızın temelini oluşturdu. Doğal afet konuları da önemli bir konu, bu konuda sık sık çeşitli olaylarla karşılaşıyoruz.”

'EKONOMİNİN YEŞİLLENMESİ BİR İHTİYAÇ'

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Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) 40. toplantısındaki bir diğer konuşmacı Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Üyesi ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Eş Başkanı Peter Clever’dı. Ekonomilerin artık sürdürülebilir bir temele dayanması gerektiğinin altını çizen Peter Clever, ülkelerin yaşadığı tüm güçlüklere rağmen iletişim kanallarını açık tutmak zorunda olduğunu söyledi. Bugün iki meseleye odaklanmak gerektiğini anlatan Clever, “Birincisi ortak afet yönetimindeki değişimler. Aynı ekipmanlara ve eğitime sahip olmalıyız. Bunu yaparken de izin istememiz lazım. Diğeri ise ekonominin yeşillenmesi, bu hepimiz için ihtiyaç. Şu anda Paris Anlaşması’nda hareket ediyoruz bundan mutluyuz, birlikte yapabileceğimiz çok şey var” ifadelerini kullandı.

 

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#Rifat Hisarcıklıoğlu#Yeşil Mutabakat#Gümrük Birliği

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