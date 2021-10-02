Yeşil kalkınma fırsatı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Araştırma sonucu oldukça şaşırtıcı... KOVİD-19 beyni küçültüyorAraştırma sonucu oldukça şaşırtıcı... KOVİD-19 beyni küçültüyor! #COVID-19
Çalışanlarından Bezosa mektuplu ifşa şoku Elon ne zaman uçuyorÇalışanlarından Bezos'a mektuplu ifşa şoku! 'Elon ne zaman uçuyor?'#Blue Origin
Milli Takımda Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladıMilli Takım'da Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladı!#Milli Takim
Zarrabın binası tinerci yuvası oldu Parça parça çaldılar...Zarrab'ın binası tinerci yuvası oldu! Parça parça çaldılar...#Reza Zarrab
Tuhaf ve anormal bir valilik açıklamasıTuhaf ve anormal bir valilik açıklaması#Kaymakam
Dünyaca ünlü isim davayı kazandı Bu çocukları benden uzak tutunDünyaca ünlü isim davayı kazandı! 'Bu çocukları benden uzak tutun'#Süher Pekinel
Dinlenme tesislerine göçmen talimatı: Duvar örün, jiletli tel çekinDinlenme tesislerine göçmen talimatı: Duvar örün, jiletli tel çekin#Edirne Valiliği
Türk dünyasını sarsacak iddia... Alp Er Tunga’nın mezarı bulundu muTürk dünyasını sarsacak iddia... Alp Er Tunga’nın mezarı bulundu mu?#Alp Er Tunga
Bu hödüğün hakkından vallahi Recep İvedik gelirBu hödüğün hakkından vallahi Recep İvedik gelir!#Vangelis Marinakis
Kaderimizi anlamanın sırlarıKaderimizi anlamanın sırları#Aile
İhracatta Türkiye tarihinin rekoru kırıldıİhracatta Türkiye tarihinin rekoru kırıldı!#İhracat
Aykut Kocamandan istifa kararı Maç sonu açıkladıAykut Kocaman'dan istifa kararı! Maç sonu açıkladı#Başakşehir
Resmi Gazetede 2 genelge yayımlandıResmi Gazete'de 2 genelge yayımlandı#İstihdam
Yeni ayın ilk tablosu... Bakan Kocadan sonbahar uyarısı: Daha dikkatli olmalıyızYeni ayın ilk tablosu... Bakan Koca'dan sonbahar uyarısı: 'Daha dikkatli olmalıyız'#Koronavirüs
Tek kelimeyle vahşet İnsanlıktan nasibini almamış cani ruhlarTek kelimeyle vahşet! 'İnsanlıktan nasibini almamış cani ruhlar'#Yavru Köpek
HABERLEREkonomi Haberleri

Yeşil kalkınma fırsatı

#Çevre Ve Şehircilik Bakanı#Murat Kurum#Paris Anlaşması
Yeşil kalkınma fırsatı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Paris Anlaşması’na taraf olmak sadece bir imza altına almak olmayacak. Tüm sektörlerimizde, tarımımızı, turizmimizi, sanayimizi, sürdürülebilir, döngüsel ekonomi çerçevesinde birçok yatırımlarımızı hayata geçireceğimiz adımlar atacağız” dedi.

Haberin Devamı

Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı’na (COP26) hazırlık amacıyla İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen PreCOP26 zirvesi kapsamındaki Bakanlar Toplantısı’na katıldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanması beklenen Paris İklim Anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin Ek1 listesinde yer alması nedeniyle iklim finansmanına erişim noktasında bir haksızlığın söz konusu olduğunu dile getiren Kurum, şöyle konuştu: “Yapmış olduğumuz bu diplomasi trafiğiyle de yapılan müzakerelerle de bugün çok iyi bir noktaya geldik ve hem finansmana erişim noktasında hem de ülkemizin yeşil kalkınması çerçevesinde çok büyük fırsatlar var. Yeni bir kalkınma süreci tüm dünyada başlayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kalkınmada yerimizi alacağız. Bütün sektörler adına bunun bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.” Gelinen süreçte 2053 yılında net sıfır emisyona erişilecek adımları da atacaklarını belirten Bakan Kurum, “Paris Anlaşması’na taraf olma sürecini Meclisimizin onayına gönderdik, inşallah ekim ayında Gazi Meclisimiz Paris Anlaşması’na taraf olma sürecini tamamlayacaktır” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çevre Ve Şehircilik Bakanı#Murat Kurum#Paris Anlaşması