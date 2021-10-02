Yeşil kalkınma fırsatı

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Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı’na (COP26) hazırlık amacıyla İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen PreCOP26 zirvesi kapsamındaki Bakanlar Toplantısı’na katıldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanması beklenen Paris İklim Anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin Ek1 listesinde yer alması nedeniyle iklim finansmanına erişim noktasında bir haksızlığın söz konusu olduğunu dile getiren Kurum, şöyle konuştu: “Yapmış olduğumuz bu diplomasi trafiğiyle de yapılan müzakerelerle de bugün çok iyi bir noktaya geldik ve hem finansmana erişim noktasında hem de ülkemizin yeşil kalkınması çerçevesinde çok büyük fırsatlar var. Yeni bir kalkınma süreci tüm dünyada başlayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kalkınmada yerimizi alacağız. Bütün sektörler adına bunun bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.” Gelinen süreçte 2053 yılında net sıfır emisyona erişilecek adımları da atacaklarını belirten Bakan Kurum, “Paris Anlaşması’na taraf olma sürecini Meclisimizin onayına gönderdik, inşallah ekim ayında Gazi Meclisimiz Paris Anlaşması’na taraf olma sürecini tamamlayacaktır” diye konuştu.