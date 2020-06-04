Yeşil enerji virüse takıldı

Türkiye’nin son yıllarda stratejik olarak gördüğü olanlardan birisi de dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltan yenilenebilir enerji yatırımları. Ancak hızla büyüyen ve üretim rekorları kıran sektöre yeni yenilenebilir enerji yatırımları şu anda virüse takılmış durumda. Başta güneş ve rüzgar olmak üzere çok sayıda devam eden projenin salgına takıldığını söyleyen Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, “Güneş panelleri ve rüzgar türbinleri koronavirüs nedeniyle santrallara ulaşamıyor. Bunların hepsi kredi ile alınmış parçalar ancak fabrikadan çıkıp gemiye dahi yüklenmiyor. Bugün yüklense bize ulaşması ve montaj süreci en az 4-5 ay” dedi.

ARALIKTA BİTİYORDU

Böyle bir durumda devam eden güneş ve rüzgar santralı yatırımlarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Desteklenmesi Mekanizması (YEKDEM) süresini kaçırdığını ifade eden Özkök, “Türkiye son dönemde yenilenebilir enerji alanında oldukça başarılı işlere imza attı. Yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimindeki payı sürekli artıyor. Buradaki gelişmeyi sürdürebilmek için yapılan yeni yatırımlar ise virüsten olumsuz etkilendi. Bazı önemli parçalar maalesef imzalanan kredi şartlarına bağlı olarak sadece yurtdışındaki belirli üreticilerden alınabiliyor. Bu santrallların sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde çalışması için YEKDEM süresinde 8 ay kadar bir uzatılma yapılması gerekiyor. Bu konuda yenilenebilir enerji sektörünün tüm temsilcileri bir araya gelip ilgili makamlara taleplerimizi sunduk” ifadelerini kullandı.

7 MİLYAR EURO

Koronavirüs döneminde güneş, rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik olmak üzere çok sayıda santral için gerekli olan önemli parçalarda tedarik sorunu oluştuğunu belirten Özkök, “Bugün ülkemizde halen inşaatı devam eden ve bu sene sonuna yetiştirilmek üzere çalışmaları devam eden 2 bin 500 megavat RES, 600 megavat HES, 450 megavat GES ve 170 megavat JES olmak üzere, toplam 3 bin 720 megavat yenilenebilir enerji projesi bulunuyor. Projelerin tahmini yatırım tutarı 7 milyar Euro’nun üzerinde. Bu projeler finans kuruluşları tarafından kefalet, ipotek, proje finansmanı gibi teminatlar ile finanse ediliyor ve pandemi süreci nedeniyle yıl sonuna yetişmesi çok zor” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM YÜZDE 66 OLDU

Enerjİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin, ocak-mayıs döneminde yüzde 66 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Dönmez, “Uzun vadeli yatırımlarımızın meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. 24 Mayıs’taki günlük rekorun ardından geçen yıl yüzde 62 olan yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 66 oldu. Hedef fazla yerli, daha fazla yenilenebilir” dedi.

YATIRIMCIYA DESTEK

Son 3 ayın dünya ve Türkiye açısından sancılı geçtiğine dikkati çeken Dönmez, artık yeni döneme ‘yelken’ açıldığının altını çizdi. Dönmez, Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması için elini taşın altına koyan her yatırımcının yanında olduklarını vurguladı.