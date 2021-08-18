Yerli ve milli uçaksavar IDEF’21’de tanıtılıyor

Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS) da 2012 yılından bu yana sürdürdüğü Ar- Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği Türkiye’nin yerli ve milli uçaksavarını ilk kez fuarda sergileyecek. Türkiye’nin ‘yerli ve milli uçaksavarı’ olarak bilinen CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğinin tüm yatırım ve test çalışmalarının tamamlandığını, uçaksavarın üretimine bu ay bitmeden başlanacağı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, “Yerli ve milli uçaksavar; Türk Silahlı Kuvvetleri’nde savunma ve özel harekatta görev alan tüm unsurların içine yerleştirilerek her türlü atış destek görevi içerisinde kullanılıyor” denildi.

ARTTIRMAYI PLANLIYORUZ

SYS olarak dünyada bu silahı üreten 5’inci firma olarak Türkiye’yi dünyada temsil etmenin haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “İlk kez IDEF’21’de tanıtımını yapacağımız yerli ve milli uçaksavar projemizi, 2012 yılından bu yana devam eden Ar-Ge çalışmalarımız, testlerimizle tamamlamayı başardık. Projemizle dünyanın en dayanıklı ve en yüksek performanslı CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğini üretmeyi başardık. İçerisinde bulunduğumuz ağustos ayında seri üretime başlayacağız. İlk etapta, yılda 1.500 adet CANiK M2 QCB’yi seri olarak üretmeyi, daha sonra ise bu kapasiteyi her yıl bin adet arttırmayı planlıyoruz” diye belirtti.

İHRACAT YOLCULUĞU

Dünyada yerli uçaksavarın üretimini yapan sadece 4 şirketin olduğunu, 5’incisinin ise bir Türk firması olmasından büyük bir onur duyduklarını kaydeden Aral, yerli uçaksavarın dünyada büyük bir ihracat potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti. Aral, yerli uçaksavarın yakında başlayacak ihracat yolculuğuna ilişkin şu bilgileri verdi: “Özellikle Afrika ve Güney Doğu Asya ülkelerinde, bu silahın çok büyük bir pazarı bulunuyor. Uluslararası üreticilerin, bu silahın farklı ülkelere satışı için ihracat lisansı almaları, en az 90 gün sürüyor. Biz sipariş aldıktan 45 gün sonra teslimat yapabileceğiz. Dünyadaki pek çok ülke, M2 12.7 mm ağır makineli tüfeklerin kabul testleri için, ABD tarafından tanımlanan T.O.P. standardını uyguluyor. CANiK markasıyla ürettiğimiz M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfekler, T.O.P. standardını kolaylıkla karşıladığı için, ihracat potansiyeli çok yüksek olacak. Dünyanın birçok ülkesinden aldığımız 1000’in üzerinde ön siparişi diğer ülkelerden daha hızlı bir şekilde ihraç edeceğiz.”

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