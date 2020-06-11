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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yerli solunum cihazı için 31 milyon dolarlık sözleşme

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Yerli solunum cihazı için 31 milyon dolarlık sözleşme
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ASELSAN, yerli yoğun bakım solunum cihazı (ventilatör) üretimi için Ulaslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Türkiye’nin ilk yerli yoğun bakım solunum cihazının prototipini üreten Biosys Biyomedikal’le işbirliğine giden ASELSAN, cihaz üretimine devam etmek için USHAŞ’la 31 milyon dolarlık sözleşme imzalandığını duyurdu. ASELSAN, mevcut prototipin ürünleştirilmesi amacıyla Arçelik ve BAYKAR’la birlikte çalışmış, 14 gün gibi kısa bir süre içerisinde cihazın seri üretimine başlanmıştı. Yerli solunum cihazında ilk teslimat Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı törenle 20 Nisan’da yapılmıştı. ASELSAN’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “ASELSAN, yaşam destek cihazları alanı başta olmak üzere medikal görüntüleme ve tanı cihazları konusunda ülkemizin ithalat bağımlılığını asgari düzeye indirmek ve faaliyet gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da yerli ve milli teknolojileri hayata geçirmek için hiç durmadan çalışmaya devam ediyor.”

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