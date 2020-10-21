Yerli otonun bataryası Türkiye'den

Türkiye'nin Otomobili’nin Türkiye’de üretilecek batarya paketleri için ortak çalışacağı partneri belli oldu. Dünyanın önde gelen enerji ve teknoloji şirketleri ile görüşmeler yapan TOGG, geliştirmekte olduğu elektrikli araç ürün gamı içindeki en temel bileşenlerden biri olan batarya için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis’i iş ortağı olarak seçti. Bilişim Vadisi’nde TOGG Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla imzalanan kapsamlı niyet mektubu sonrası yapılan açıklamada Farasis ile birlikte geliştirilen batarya modülü ve paketinin Türkiye’de üretiminin yanında, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunacak stratejik ortaklık seçeceğinin de değerlendirildiği ifade edildi.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imza sonrası yaptığı açıklamada “Farasis ile birlikte kurulacak ortak girişim şirketi de ülkemizin enerji sisteminin verimliliğini arttırmaya aday bir girişim olacak, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak, temiz ve verimli bir enerji sistemi geliştirmemizi hızlandıracak. Bu sayede TOGG’un mobilite ekosistemi, teknoloji geliştiren, ciddi ekonomik değer yaratan, önemli bir bölgesel oyuncu haline gelecektir” diye konuştu.

PROJELERİ TETİKLEYECEK

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş da, “Bu iş birliği elektrikli araç bataryası üretmenin ötesine geçecek, ülkemizde batarya Ar-ge yetkinliklerini geliştirecek, otomotiv üreticilerinin elektrikli araç projelerini Türkiye’ye taşımalarını tetikleyecek” dedi.

HEYECANI PAYLAŞTIK

Bilişim Vadisi’ndeki imza törenine katılan ve iş birliğini çalışmalarını en başından beri yürüten Farasis Avrupa Organizasyonu Yöneticisi Sebastian Wolf ise, “TOGG ile görüşmelerin en başından beri her iki şirketin de bireysel mobilitenin geleceğini elektriklendirme konusunda aynı heyecanı paylaştığını gördük. Türkiye’de gerek otomotiv gerekse otomotiv dışı pazarda Li-ion akülere olan talepte önemli bir artış yaşanmasını bekliyoruz. Bölgedeki ilk elektrikli araç bataryası üretim şirketini kurmak için TOGG ile ortak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

Tuncay Özilhan, Rifat Hisarcıklıoğlu, Gürcan Karakaş, Sebastian Wolf

HÜCRE AR-GE’Sİ DE YAPILACAK

TOGG ve Farasis’ten yapılan ortak açıklamada, “TOGG’un Bilişim Vadisi’ndeki yönetim merkezinde imzalanan stratejik ortaklığın genel prensiplerini içeren ortak girişim şirketi niyet mektubuna göre 2020 yıl sonuna kadar ortak girişim şirketinin kapsamlı iş planı oluşturulacak ve ortaklığın hukuki zemini bu süre zarfında detaylandırılacaktır. Bu çalışmalar doğrultusunda iki şirketin yönetim kurullarında son değerlendirme onaylardan sonra 2021 yılı başında ortak girişim şirketinin hukuken kurulması hedefleniyor” denildi.

ARASIS Energy (Ganzhou) Ltd.’nin selefi olan Farasis Energy, Inc., 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kuruldu. Enerji yoğunluğu ile öncü olan Li-ion pillerle Çin ve Avrupa’da yayıldı. Farklı pazarlarda geniş bir pil çözümleri portföyü sundu ve küresel müşteriler oluşturdu. 2018-2019 Elektrikli araçlar konusunda öncü Çinli otomotiv üreticilerinden ve Daimler (Mercedes-Benz) ile programlar başlatan şirketin yüzde 3’lük hissesine ise Daimler sahip.

‘ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KONUSUNDA ÖNCÜ GİRİŞİM’

Farasis kurucu ortağı ve CEO’su Dr. Yu Wang ise Türkiye’nin bölgesindeki en önemli otomotiv ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “TOGG doğru zamanda, doğru yerde, doğru işi yaparken, batarya konusunda öncü şirketimizin iddialı büyüme planlarını desteklemek için biz de elektrifikasyon için bir sonraki büyük pazar olarak gördüğümüz Türkiye’den daha ideal bir lokasyon, TOGG’dan daha ideal bir ortak düşünemezdik. Gerek Türkiye’de ortaya çıkacak ihtiyaçlara gerekse bölgeden gelecek talepleri karşılamak üzere bu niyet mektubuna imza attık. Batarya tedarikiyle başlayan bu iş birliği uzun vadeli bir ortaklığa dönüşecek” dedi.