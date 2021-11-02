Yerli otomobil test merkezine uğurlandı

Türkiye'nin Otomobili TOGG'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz gün İstanbul Park'ta yapılan hız testine ilişkin video paylaşımının ardından bugün de TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu prototip otomobilin akredite test merkezine gönderildiğini açıkladı.
Sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yapan Hisarcıklıoğlu "TOGG Yönetim Kurulu toplantımız öncesinde ekibimizle birlikte fonksiyonel prototip üretimi Türkiye’de tamamlanan araçlarımızı akredite test merkezlerine alkışlarla uğurladık" dedi.
TOGG Yönetim Kurulu toplantımız öncesinde ekibimizle birlikte fonksiyonel prototip üretimi Türkiye’de tamamlanan araçlarımızı akredite test merkezlerine alkışlarla uğurladık. @TOGG2022 #YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/yRDuFiNHHO— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) November 2, 2021