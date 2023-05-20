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Yerli mini uydu sistemi 'Vuran'a entegre edildi

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#Vuran#Uydu#Yerli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 14:15

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli frekans atlamalı askeri ve sivil modemle çalışan mini uydu sisteminin zırhlı kara aracı 'Vuran'a entegre edildiğini duyurdu.

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Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, zırhlı araçlara yönelik geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projesinin başarıyla sonuçlandığını belirtti. Demir, "Projeyle değiştirilebilir bant genişliklerinde, yerli frekans atlamalı askeri ve sivil modemle çalışan mini uydu sistemi geliştirildi ve Vuran aracına entegre edildi" dedi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; proje kapsamında geliştirilen zırhlı araç üzeri mini uydu antenli haberleşme sistemi, hareketli kara platformlarıyla yer istasyonu arasında Ku-Bant üzerinden çift yönlü haberleşme sağlıyor. Sistem üzerindeki anten, on-road ve off-road arazi tipi araçlarda uydu takibi ve INS birimlerinden aldığı eksen hareketlerine göre stabilizasyon yapabiliyor. Açıklamada, "Demo ve test faaliyetleri sırasında TÜRKSAT uyduları vasıtasıyla 4x4 zırhlı kara aracı Vuran üzerinde yapılandırılan K-UHB (Kara Aracı Uydu Haberleşme Birimi) ile merkez olarak yapılandırılan M-UHB (Merkez Uydu Haberleşme Birimi) arasında çift yönlü olarak farklı yol ve arazi şartlarına sahip (Off-Road ve On-Road) test güzergahlarında; 4 araç-içi ve araç-dışı kamera görüntüsünün canlı aktarımı, görüntülü görüşme, sesli görüşme, yazılı-sesli mesaj, şifreli ve şifresiz dosya transferi faaliyetleri gerçekleştirildi" denildi. 

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#Vuran#Uydu#Yerli

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