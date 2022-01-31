Yerli 'Keçi'

Haberin Devamı

YERLİ traktör üreticisi Erkunt Traktör, yaptığı yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında tamamen yerli motorunu üretmeye başlayacağını duyurdu. ‘eCapra Engine’ isimli yerli motorun lansmanı ilk kez 2-6 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşecek İzmir Fuarı’nda yapılacak. Konuyla ilgili bilgiler veren Erkunt Traktör’ün CEO’su Tolga Saylan, yıllardır hayalini kurdukları yerli motoru ‘eCapra Engine’ markasıyla sektöre kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getirirken, yeni motorla birlikte sektörde büyümelerinin de hız kazanacağını ifade etti.

UZUN YILLAR ÇALIŞILDI

Saylan, “Yeni markamız eCapra Engine, kendi motorumuzu ve bu motor ile kendi traktörlerimizi üretmek adına başlattığımız uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir projenin nihai bir sonucudur. Yeni motorlar için logo çalışmasına başladığımızda ilk aklımıza gelen figür keçi oldu. Sürülmüş bir tarlanın tepesinde kendinden emin, genç bir keçi duruyor, tam arkasında yükselen güneş, sektöre yön vermek ve ışık tutmak istermiş gibi keçiyi aydınlatıyor, dağ bayır demeden, zor koşullara rağmen hızla tırmanan, uzun süre aç kalsa da enerjisini hiç kaybetmeyen inatçı, gururlu bir keçi... Şimdi bu keçi artık büyüdü ve daha da olgunlaştı. Kasları daha da güçlendi ve sektörde daha kalıcı işlere imza atmak için harekete geçiyor. Capra, Latince keçi demek. Biz de bu keçiyi hem yerel hem de uluslararası pazarlarda ortak bir dille tanımlamak için ‘eCapra Engine’ ismini tercih ettik” dedi.

Haberin Devamı

‘DEVRİM NİTELİĞİNDE’

Erkunt Traktör olarak kendi tasarımlarını yaşama geçirdikleri bilgisini veren Tolga Saylan şöyle devam etti: “ Kendi tasarımımızı kendimiz yapıyoruz, dolayısı ile uluslararası yayınları ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip etmek, uygulanabilir her yeni düşünceyi proje haline getirmek, traktörlerimizi yeni tarım teknolojilerine uyumlu hale getirmek zorundayız. Motorda dışa bağımlı olan Türkiye için devrim niteliğinde bir adım bu. Dışa bağımlılığı azaltacak çok önemli bir projeden bahsediyoruz. Üretimine Ankara’daki fabrikamızda başlayacağımız, tüm ürün portföyünü kapsayacak yeni motor ailemiz, saha ihtiyaçlarına ve emisyon kurallarına göre gereken değişiklikler yapılabilecek şekilde çok esnek ve uyarlanabilir bir tasarıma sahip.”

Haberin Devamı

İKİ AYRI FAZ ÇALIŞMASI DA TAMAMLANDI

ŞİRKETTEN yapılan açıklamada yerli motor eCapra Engine’nin iki ayrı faz çalışmasının da tamamlandığı bildirildi. Yapılan açıklamada, “İlk faz, 56 kW altı Tier 3B emisyon seviyesinde uygulanacak. 56 kW üstü Tier 4 Final emisyon seviyesi ise projenin 2. faz aşamasını kapsıyor. Her iki fazda da mekanik motor yerine, elektronik Common Rail enjeksiyon sistemine sahip motorlar kullanılacak. 2. fazda Stage 3B / Tier4A motorlara göre ayrıca, SCR (Adblue) sistemi devreye girecek. Çiftçilerimiz tarafından pulluk, kültivatör, patlatma, rotovatör, mibzer, balya makinası, römork, su pompası, slaj makinası, yem karma, ilaçlama makinası gibi birçok tarım uygulamalarında denenmiş ve başarılı bir şekilde testten geçmiş olan yeni nesil, çevre dostu eCapra Engine markası ile üretilen 4 farklı modelimiz, İzmir Tarım Fuarı’nda çiftçilerimizin beğenisine sunulacak” denildi.