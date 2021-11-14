Yerli karavanla Avrupa seferi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
‘Evlilik için ehliyet’ şartı‘Evlilik için ehliyet’ şartı! #Evlilik Ehliyeti
14 yıldır tek başına yaşıyor14 yıldır tek başına yaşıyor! #Küresel Isınma
Milli Takım Dünya Kupası bileti nasıl alır İşte puan durumu ve tüm ihtimallerMilli Takım Dünya Kupası bileti nasıl alır? İşte puan durumu ve tüm ihtimaller#A Milli Futbol Takımı
Bir cani yetiştirmek istemiyorsanızBir cani yetiştirmek istemiyorsanız#Başak Cengiz
A Milli Takımda Burak Yılmaz kariyerinde ilki başardı 8 yıl sonra yine...A Milli Takım'da Burak Yılmaz kariyerinde ilki başardı! 8 yıl sonra yine...#Burak Yılmaz
Tarihte bir ilk... Gözler Komşudaki seçimdeTarihte bir ilk... Gözler Komşu'daki seçimde!#Bulgaristan
Şok iddia tartışılıyor VARda operasyon var mıŞok iddia tartışılıyor! VAR'da operasyon var mı?#MHK
İşte Avrupadaki krizin perde arkasıİşte Avrupa'daki krizin perde arkası#Belarus
Türkkana küfür tepkisi ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’Türkkan'a küfür tepkisi! ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
‘Unkapanı’nda bir Batılı kemancı’‘Unkapanı’nda bir Batılı kemancı’#Cihat Aşkın
Bir şehre bir kadın eli değince...Bir şehre bir kadın eli değince...#Bakü
Aile faciası Anne ve babasını öldürüp...Aile faciası! Anne ve babasını öldürüp...#Tekirdağ
Bakan Koca ikinci doz oranı düşük illeri sıraladı... Sadece karar vermek yeterBakan Koca ikinci doz oranı düşük illeri sıraladı... 'Sadece karar vermek yeter'#Koronavirüs
Oto galeride dehşet Çok sayıda can kaybı var varOto galeride dehşet! Çok sayıda can kaybı var var#Çatışma
Radikal karar Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacakRadikal karar! Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacak#Rusya
HABERLEREkonomi Haberleri

Yerli karavanla Avrupa seferi

#Karavan#Pandemi#ÖTV
Yerli karavanla Avrupa seferi

Karavanda yüzde 220’lere çıkan ÖTV’nin yüzde 45’e sabitlenmesi sıfır motokaravan fiyatlarını yarı yarıya indirdi. 1.5 milyon TL’leri bulan sıfır motokaravanlar 700 bin TL’nin altına düştü. Şimdi sıra standartların belirlenmesinde. Sektör temsilcilerine göre doğru adımlar atılırsa, normal bir ticari aracın 2 katı fiyatına ihraç edilebilecek motokaravanda Avrupa’ya yıllık 30 bin adetlik satış mümkün.

Haberin Devamı

Pandemi başta Avrupa ve ABD olmak üzere dünyadaki karavan talebini artırdı. Artan talep karavan pazarını hareketlendirirken, Türkiye’de karavandan alınan ve yüzde 220’leri bulan ÖTV yüzde 45’e sabitlendi. Yeni düzenlemeyle, ‘motokaravan’ diye bilinen motorlu karavanların fiyatlarına ortalama yüzde 55 indirim yansıdı. Vergilerle beraber 1.5 milyon TL’leri bulan sıfır motokaravan fiyatları 700 bin TL’lere kadar düştü. Yapılan düzenlemeyle Türkiye turizminin yeni müşteri gruplarıyla tanışması, motokaravan üreten üreticilerinin çoğalması ve normal bir ticari aracın 2 katı değerle satılan motokaravanın ülke ihracatına önemli katkılarda bulunması bekleniyor. Ancak, sektör temsilcileri karavan kamp alanlarından üretim standartlarının belirlenmesine kadar birçok alanda düzenlemenin şart olduğunun altını çiziyor.

Karavan ekosisteminin tüm unsurlarıyla ele alınması gerektiğini belirten Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Yapılan ÖTV düzenlemesiyle turizmin yanında Türkiye’de üretimin ve ihracatın da önü açıldı. Avrupalı üreticilere Türkiye’de üretim fırsatları doğabilir. Ancak ÖTV indirimi tek başına potansiyeller için yeterli değil. Bakanlıklar, belediyeler ve ilgili kurumların; karavan üretimi, park alanların belirlenmesi, altyapının hazırlanması gibi birçok konuda Avrupa’daki standartları uygulaması gerekiyor. Asıl ivmelenmenin ise 2023 ve sonrasında olmasını bekliyoruz. Avrupa’da yıllık ortalama 180 bin adetlik motokaravan pazarı var. 5 yıl içerisinde doğru adımlar atılırsa bu pazardan 30 bin adede kadar pay alabiliriz. Üstelik motokaravan oldukça değerli bir ihracat alanı. Normal bir ticari aracın 2 katı fiyatına araç ihraç etmek mümkün. Kısacası potansiyel büyük, yeter ki tüm kurumlarla doğru adımları atalım” dedi.

Yerli karavanla Avrupa seferi


Haberin Devamı

KAMP YERLERİ BELİRLENMELİ

Türkiye’nin karavan turizmi için çok yüksek bir potansiyel barındırdığını ancak bugüne kadar standarların tam olarak belirlenemediğini anlatan Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ ise bakanlıklar, STK’lar ve özel sektörün uyum içerisinde çalışması ve standartların belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Özdağ, “ÖTV indirimi kapıyı aralayan bir adım. Ancak henüz yapılacak çok iş ve yolun başındayız. Türkiye gibi karavan turizmine oldukça uygun bir ülkede standartları karşılayan kamp alanı sayısı maalesef 5’i bulmaz. Karavancılar için kamp yerleri hazırlamalıyız. Karavan turizminde kişi başı harcama ortalama 30 ila 50 euro arasında. Karavan turizmcilerinin Avrupa’da sayısı her geçen gün artıyor. Bakıldığı zaman ülkeye çok ciddi getirileri olur. Şimdi yapılması gereken ilgili bakanlıklarla standartlara uygun kamp alanlarının belirlenmesi ve yaygınlaştırılması” ifadelerini kullandı.

100 BİN TL’DEN 5 MİLYON TL'YE KADAR SATIŞI VAR

 

Türkiye’de 8 bin adet motokaravan bulunuyor. Bu karavanların 6 bini dizi ve film çekimleri için, 2 bini tatil için kullanılıyor. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan, aracın arkasına bağlanan çekme karavanların fiyatı ikinci el sitelerde 100 bin TL’den başlıyor, 5 milyon TL’ye çıkıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karavan#Pandemi#ÖTV

BAKMADAN GEÇME!

Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs