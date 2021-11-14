Yerli karavanla Avrupa seferi

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Pandemi başta Avrupa ve ABD olmak üzere dünyadaki karavan talebini artırdı. Artan talep karavan pazarını hareketlendirirken, Türkiye’de karavandan alınan ve yüzde 220’leri bulan ÖTV yüzde 45’e sabitlendi. Yeni düzenlemeyle, ‘motokaravan’ diye bilinen motorlu karavanların fiyatlarına ortalama yüzde 55 indirim yansıdı. Vergilerle beraber 1.5 milyon TL’leri bulan sıfır motokaravan fiyatları 700 bin TL’lere kadar düştü. Yapılan düzenlemeyle Türkiye turizminin yeni müşteri gruplarıyla tanışması, motokaravan üreten üreticilerinin çoğalması ve normal bir ticari aracın 2 katı değerle satılan motokaravanın ülke ihracatına önemli katkılarda bulunması bekleniyor. Ancak, sektör temsilcileri karavan kamp alanlarından üretim standartlarının belirlenmesine kadar birçok alanda düzenlemenin şart olduğunun altını çiziyor.

Karavan ekosisteminin tüm unsurlarıyla ele alınması gerektiğini belirten Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Yapılan ÖTV düzenlemesiyle turizmin yanında Türkiye’de üretimin ve ihracatın da önü açıldı. Avrupalı üreticilere Türkiye’de üretim fırsatları doğabilir. Ancak ÖTV indirimi tek başına potansiyeller için yeterli değil. Bakanlıklar, belediyeler ve ilgili kurumların; karavan üretimi, park alanların belirlenmesi, altyapının hazırlanması gibi birçok konuda Avrupa’daki standartları uygulaması gerekiyor. Asıl ivmelenmenin ise 2023 ve sonrasında olmasını bekliyoruz. Avrupa’da yıllık ortalama 180 bin adetlik motokaravan pazarı var. 5 yıl içerisinde doğru adımlar atılırsa bu pazardan 30 bin adede kadar pay alabiliriz. Üstelik motokaravan oldukça değerli bir ihracat alanı. Normal bir ticari aracın 2 katı fiyatına araç ihraç etmek mümkün. Kısacası potansiyel büyük, yeter ki tüm kurumlarla doğru adımları atalım” dedi.





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KAMP YERLERİ BELİRLENMELİ

Türkiye’nin karavan turizmi için çok yüksek bir potansiyel barındırdığını ancak bugüne kadar standarların tam olarak belirlenemediğini anlatan Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ ise bakanlıklar, STK’lar ve özel sektörün uyum içerisinde çalışması ve standartların belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Özdağ, “ÖTV indirimi kapıyı aralayan bir adım. Ancak henüz yapılacak çok iş ve yolun başındayız. Türkiye gibi karavan turizmine oldukça uygun bir ülkede standartları karşılayan kamp alanı sayısı maalesef 5’i bulmaz. Karavancılar için kamp yerleri hazırlamalıyız. Karavan turizminde kişi başı harcama ortalama 30 ila 50 euro arasında. Karavan turizmcilerinin Avrupa’da sayısı her geçen gün artıyor. Bakıldığı zaman ülkeye çok ciddi getirileri olur. Şimdi yapılması gereken ilgili bakanlıklarla standartlara uygun kamp alanlarının belirlenmesi ve yaygınlaştırılması” ifadelerini kullandı.



100 BİN TL’DEN 5 MİLYON TL'YE KADAR SATIŞI VAR

Türkiye’de 8 bin adet motokaravan bulunuyor. Bu karavanların 6 bini dizi ve film çekimleri için, 2 bini tatil için kullanılıyor. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan, aracın arkasına bağlanan çekme karavanların fiyatı ikinci el sitelerde 100 bin TL’den başlıyor, 5 milyon TL’ye çıkıyor.