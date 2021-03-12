Yerli güneş paneli hamlesi

Türkiye Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında Türkiye’nin Milli Uzay Programı hedeflerine katkı sağlayacak işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle; İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla yürütülecek ‘Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi’ hayata geçecek. Projeyle, 100 İnovaTİM’li öğrenci iki yıl boyunca proje süreçlerine dahil olarak know-how elde edecek. Projenin 2023 yılında amacına ulaşmasıyla birlikte düşük maliyetle ve yenilikçi teknikler ile güneş panellerinin geliştirilmesi ve ihraç seviyesine gelmesi öngörülüyor.

HEDEF 2023 YILI

İmza töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, sürdürülebilir büyümenin ve ihracatın yolunun katma değerli ihracat, Ar-Ge ve inovasyondan geçtiğini dile getirdi. Proje hakkında bilgi veren Gülle, “İTÜ işbirliğiyle hayata geçireceğimiz projemizin, yurtdışına bağımlı olduğumuz maliyetli bir uzay alt sistemini ülkemiz bilgi altyapısında geliştirilerek, 2023 yılında, Milli Uzay Programımıza katkı sağlamayı hedefliyoruz. Projemizle, Nano, Mikro ve Küp uydularda kullanılan güneş panellerinin ekonomik üretim teknikleri ve geliştirme süreçleri üzerine kabiliyet kazanılmasını amaçlıyoruz. Projenin 2023 yılında amacına ulaşmasıyla birlikte, düşük maliyetle ve yenilikçi teknikler ile geliştirilen güneş panellerinin ihraç seviyesine gelmesini öngörüyoruz” diye konuştu.

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