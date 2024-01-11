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Yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan kabul testleri için hazır

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#Bozdoğan#Gökdoğan#Füze
Yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan kabul testleri için hazır
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 17:57

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerimizin tasarım doğrulama testleri tamamlanmıştır. Artık füzelerimiz kabul testleri için hazır. Bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmat ile yapılacak testlerimizi gerçekleştirip, hava kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan ve Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF 23) gerçekleştirilen tören ile seri üretim sözleşmesi imzalanan 'Göktuğ Projesi' kapsamında önemli bir aşama daha katedildi. Proje kapsamında her iki füzenin tasarım doğrulama testleri yapıldı.

Test kapsamında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerimizin tasarım doğrulama testleri tamamlanmıştır. Artık füzelerimiz kabul testleri için hazır. Bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmat ile yapılacak testlerimizi gerçekleştirip, hava kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Gök vatanın güvenliği savunma sanayimize emanet" diye konuştu.

Tasarım doğrulama testleri tamamlanarak kabul testleri için hazır hale gelen füzeler, bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmat ile yapılacak testlere tabi tutulup, akabinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımına sunulacak.

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#Bozdoğan#Gökdoğan#Füze

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