Yerinde dönüşüme TOKİ desteği

Bakan Murat Kurum, İzmir Bayraklı’da mahalle sakinleriyle buluştu. Depremzedeler için yapılacak projeler hakkında bilgi veren Kurum, “Kasım ayı içerisinde TOKİ, inşaatları yerinde ve rezerv alanda olmak üzere başlatmış olacak ve 1 yıl içerisinde de inşaatları tamamlayıp sizlere teslim etmeyi öngörüyoruz” dedi. Kurum konteyner kentin de pazartesi günü hazır olacağını söyledi.

Kentsel dönüşümün kendilerinin veya bir belediye başkanının başarısı değil, Türkiye’nin başarısı olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dönüşümün el birliğiyle yapılması gerektiğini söyledi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlık bütçesi görüşmelerinde muhalefet milletvekillerinin kentsel dönüşüme yönelik eleştirilerine cevap veren Kurum, yerinde dönüşüm için gerekirse TOKİ eliyle yapım desteği vereceklerini söyledi.

YÜZDE 50 FAİZ DESTEĞİ

Depremin terörle mücadele kadar önemli, siyaset üstü bir konu olduğunu belirten Kurum, “Şehirlerimizde ilçelerimizde yapılacak her projeye biz Bakanlık olarak destek vermeye çalışıyoruz” dedi. Kurum, bakanlık olarak belediyelere İller Bankası Genel Müdürlüğü’nden 5 milyar liraya kadar yüzde 50 faiz desteği, tüm kentsel dönüşüm projelerine kira, taşınma yardımı verdiklerini belirterek, şöyle konuştu: “Yine Bakanlığımızın prensip olarak koyduğu hızlı, yerinde, gönüllü dönüşüm prensipleriyle yapılacak tüm kentsel dönüşüm projelerine gerekirse Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapım desteği vereceğiz. Ben söylemiyorum, burada da açıklamak da istemiyorum. Bazı belediyelerimizden çalışma geldi, bazılarından gelmedi. Vatandaşlarımıza da riskli binalarda oturmayın, gelin, hep birlikte biz Bakanlık olarak belediyelerimizle birlikte her türlü desteği vereceğimizi ve bu çerçevede binalarımızı acilen dönüştürmemiz gerektiğini ifade ettik ve onları hiçbir zaman sahipsiz bırakmamaya gayret gösterdik.”