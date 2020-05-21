‘Yepyeni ve kalıcı bir hikâye yazacağız’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TOBB’a bağlı 365 oda ve borsa başkanı ile 61 sektör meclis başkanının katılımıyla video konferans ortamında yapılan TOBB Ekonomi Buluşması’nın açılışında konuştu. Albayrak, “Yıllardır herkesin konuştuğu tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin bir şekilde üretmenin gündemde olacağı bir sürece giriyoruz. Bu üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir dönem olacak” ifadelerini kullandı. Albayrak, bu süreci, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin, ara mallarının Türkiye’de üretilmesi başta olmak üzere yerlileştirme adımlarının hızlanması açısından iyi değerlendireceklerini vurguladı.

252 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Koronavirüsün etkilerini gidermek ve sonrası döneme hazırlanmak için yoğun bir mesai harcadıklarını söyleyen Bakan Albayrak, Türkiye olarak çok erken kapsamlı ve kararlı bir strateji uyguladıklarına işaret etti. Albayrak, “Bugün itibarıyla, verilen desteklerin tutarı 252 milyar lirayı aştı. Bunun içerisinde eğer ötelenen kredileri, vadesi gelen anapara faiz ödemelerini koyarsak bu rakam yaklaşık 350 milyar lirayı geçiyor. Ekonomik çarpan etkisine bakıldığında 600 milyar lirayı geçen bir rakama ulaştığımızı söyleyebiliriz. Bu paket ekonomide yakın dönemde gerçekleşecek olan toparlanmayı destekleyecektir” ifadesini kullandı.

İLAVE İSTİHDAM DESTEĞİ

Artık normale geçişin konuşulduğu bugünlerde en önemli konunun istihdam olduğuna dikkati çeken Albayrak, bu süreçte tüm çalışanlar için iş güvencesinin altyapısını oluşturduklarını vurguladı. İlave istihdam için desteklerini artırarak devam ettireceklerini kaydeden Albayrak şöyle devam etti: “Ekonominin yeni normale hızla adapte olacağını düşünüyorum. Küresel sistemde tedarik zincirlerinin gözden geçirilmesi, üretim alanlarında alternatiflerin oluşturulması, sağlık altyapısının yatırımlardan turizme her alanda öncelik haline gelmesi ile oluşacak. İşte bu dönemde güçlü üretim altyapısı, genç ve eğitimli insan kaynağı, küresel değişimlere hızlı adapte olan iş dünyası ve gelişmiş sanayisi ile Türkiye dünyada yıldızı daha da parlayan ülke olacak.”

HAZİRANLA BİRLİKTE HIZLA TOPARLANIRIZ

Reel sektörde nisan, mayıs rakamlarına bakıldığında hareketlenmenin görüldüğünü belirten Berat Albayrak, “Haziranla birlikte hızlı bir toparlanma sürecine gireceğimizi yavaş yavaş gözlemlemeye başladık. Bugün tüketici güven endeksi, yüzde 8.5’luk bir artışla mayıs nisandan pozitif anlamda ayrışmaya başladı. İnşallah Kovid-19 sürecinin ekonomiye etkilerinde en zorlu süreci geride bıraktığımızı görecek, haziran, temmuz, önümüzdeki süreçte daha pozitif bir sürece gireceğiz. Bu dönem, gereksiz siyasi polemiklerin kimseye faydası olmadığı net. Ben her koşulda bunu ifade etmeye gayret ediyorum. Biz polemiklerle uğraşmayacağız” diye konuştu.

DÖVİZ KREDİLERİNDE TL’YE DÖNME TALEBİ VAR

Dengelenme sürecinde politika faizlerinin yüzde 24’ten yüzde 8.75’e, yüzde 35-40’lara çıkmış piyasa faizlerinin yüzde 7-8’lere düştüğü, enflasyonda ciddi gerileme görüldüğü bir başarı dönemi yakalandığını belirten Berat Albayrak şunları söyledi: “Likidite ihtiyacının arttığı, ticaretin yavaşladığı böylesi bir döneme birilerinin savunduğu yüzde 20’leri aşan piyasa faizleri ile girseydik, üreticimiz, sanayicimiz geleceğinin ne ile karşı karşı olacağınızı siz biliyorsunuz. Yıllarca bu ülkede TL finansmanın cazip kılınmadığı bir iklimle karşı karşıya kaldık. Şimdi bankalarla konuşuyorum, yoğun bir döviz kredilerden TL’ye dönme talebi var. Neden? TL faizleri çok daha düşük. Yavaş yavaş küresel sürecin etkileri ile buradaki erimeyi önümüzdeki dönemde daha etkin bir şekilde göreceğiz. Milli gelirin yüzde 5’ini aşkın bir kaynakla salgının ekonomik etkileri ile mücadele edebiliyorsak yine bu dönemin kazancıdır.”

İTHALAT ESKİSİ GİBİ KOLAY OLMAYACAK

Bu süreci yerlileştirme açısından da iyi değerlendireceklerini kaydeden Berat Albayrak, “Stratejik ve ülkemizde üretim imkanı olmayan ürünler haricinde artık ithalat eskisi gibi kolay olmayacak. Birileri bir dönem Türkiye’yi ithalat cenneti yapmaya çalıştı. İş dünyamız, sanayicimiz bunun şahidi. Bu dönemde bu alanların dışında artık ithalat çok zor olacak. Üreten, ihracatçı, reel yatırımcı, sanayici için konuşuyorum. Yerli üretimi ve yerli üretimin dünya ile rekabetini tüm politikalarımızda daha da önceleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, “Yerlileştirme için elin taşın altına koyan, yerli üretim için sorumluluk alan tüm sanayicimizi daha da koruyacağız, destekleyeceğiz. Bunun için özellikle uzun vadeli, Türk lirasına dayalı ve düşük maliyetli finansman programlarımızı önümüzdeki dönem düşen faizlerle birlikte daha da etkin bir şekilde hayata geçireceğiz” diye konuştu. Albayrak, tüm işletmelerin dijital dönüşümlerini tamamlamalarını önemli gördüklerini de vurguladı.

SWAP’LARI ETKİN YÖNETECEĞİZ

Yeni dönemin ülkelerin finansal istikrarını, kendi para birimleriyle ticaretini ikili anlaşmalarla garanti altına almayı önceliklendirdiği bir dönem olacağını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti: “Dünya buraya doğru hızla gidiyor. Biz de özellikle ticarette hacmimizin büyük olduğu, açığımız olan, serbest ticaret anlaşmamız olan ülkelerle bu iş birliklerini geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son dönemde bu konuda adımlar atıyoruz, bu çerçevede yerel paralarla ticaret konusunda olsun, swap görüşmeleri, bu manada adımlarımızı atıyoruz. Onun için bu çerçevede yakından takip ettiğimiz bu iletişim ikili ülke ticaret hacmi, swap ve yerel ticaret, işte yeni adımlar attık, anons edildi. Birçok ülke ile bu iletişim devam ediyor. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni döneme hazır olmamız lazım. Bu yeni dönem, Türkiye olarak ticaret hacmi noktasında yerel paralar ve swaplar noktasında çok daha etkin bir şekilde yöneteceğimiz bir süreç. Özellikle 2020’nin ikinci yarısında, inşallah her anlamda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir ikinci yarı olacak.”

HİSARCIKLIOĞLU: ÇARKLARI YENİDEN ÇEVİRMEYE HAZIRIZ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ekonomiyi hareket geçirmeye ve çarkları yeniden döndürmeye hazır olduklarını söyledi. Toplantının açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, Bakan Albayrak’ın attığı adımlarla sıkıntılı sürecin en az hasarla geride bırakılacağını ve yeniden büyüme sürecine girileceğini söyledi. “Ekonomide hayata geçirilen tedbirler ve destekler sayesinde normalleşme konuşulmaya başlandı” diyen Hisarcıklıoğlu, sahadan aldıkları bilgileri hızlı şekilde hükümete ilettiklerini, Bakan Albayrak’ın büyük kısmını sonuçlandırdığını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Türkiye’nin belirlediği hedeflere ulaşma noktasında 3 aylık mola şeklinde gördüğümüz bu sürecin sonundayız. Ekonomiyi harekete geçirmeye ve çarkları yeniden döndürmeye hazırız. Bu noktada ihtiyaç duyulan tedbir ve desteklerle ilgili olarak oda-borsa ve sektör meclisi arkadaşlarım çok güzel bir çalışma hazırladılar. Kamu ve özel sektör eş güdümü sayesinde zorlukların aşılabildiğini gösterdiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sizin liderliğinizde tüm bu sıkıntıları da aşarak küresel yarışa kaldığımız yerden devam edeceğiz.”