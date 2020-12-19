Yenilenebilir kampus atağı

Diğer kurumlara örnek ve rol model olacak işleri kendilerinden başlayarak hayata geçirdiklerini ifade eden Dönmez, bunun ilk adımı olarak GES projesinin ve e-şarj istasyonlarının hizmete alındığını belirtti. Dönmez, GES’in 999 kilovat kurulu güce sahip olduğunu dile getirerek, “Santralımız, 7 binada 5 bin 29 metrekare çatı, 2 binada 165 metrekare cephe ve 353 metrekare otopark üstü olmak üzere toplam 5 bin 547 metrekarelik bir alana kuruldu. Çatı, cephe ve otopark alanında toplamda 2 bin 872 adet güneş paneli kullandık” diye konuştu.

E-ŞARJ İSTASYONU

Dönmez, TEDAŞ binasının önündeki park alanına yapılan e-şarj istasyonlarının da bugün açıldığını belirterek, “Açık otoparkımıza 2 adet 50 kilovat DC hızlı şarj ve 22 kilovat AC şarj istasyonu kurduk. Her iki şarj istasyonumuzun kablo çıkışları hem Avrupa ve ABD menşeli hem de Uzakdoğu menşeli araçları şarj edebilecek şekilde yapıldı. Böylece şarj istasyonumuz dünyada üretilen bütün elektrikli araçların kullanımına uygun olacak” dedi. 52 kilovatsaat bataryalı bir aracın 50 kilovat DC şarj istasyonunda yaklaşık 1,5 saatte, 22 kilovat AC şarj istasyonunda yaklaşık 2 saat 54 dakikada dolacağını anlatan Dönmez, kampusta daha fazla enerji verimliliği sağlamak için gerekli dönüşüm ve revizyon çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.