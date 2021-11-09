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Yenilenebilir enerjide 4 bin megavatlık yarışma tamamlandı

#YEKA#Güneş Enerjisi#Rüzgar Enerjisi
Yenilenebilir enerjide 4 bin megavatlık yarışma tamamlandı

Yarışması devam edenlerle YEKA modeliyle toplamda 8 bin 500 megavatlık bir portföy oluşturulacak. YEKA modeliyle bugüne kadar 2 bin megavat güneş ve 2 bin megavat rüzgar olmak üzere toplamda 4 bin megavatlık yarışma tamamlandı.

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Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeliyle bugüne kadar 2 bin megavat güneş ve 2 bin megavat rüzgar olmak üzere toplamda 4 bin megavatlık yarışma tamamlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgiye göre, hala yarışması devam edenler de dahil olmak üzere YEKA modeliyle toplamda 8 bin 500 megavatlık bir portföy oluşturulacak.

Bakanlık, bundan sonraki süreçte de yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla YEKA yarışmalarına devam edilmesini planlıyor.
YEKA modeli ile ilk olarak 2017'de yapılan Karapınar YEKA-1 GES yarışmasıyla bin megavat gücünde bağlantı kapasitesi tahsis edilmişti. Eylül sonu itibarıyla bu tesisin 363,58 megavatlık kısmı işletmeye alındı.

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Aynı yıl yapılan ikinci YEKA yarışması YEKA RES-1 ile 1000 megavat gücünde bağlantı kapasitesi tahsis edildi ve Edirne-Tekirdağ-Kırklareli, Sivas ve Eskişehir bölgelerinde yer alan projeler için 24 Eylül 2020'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından önlisanslar verildi.

2019'da her biri 250 megavat kapasiteli Aydın, Çanakkale, Muğla ve Balıkesir bölgelerinde toplam 1000 megavat kapasitenin tahsisi amacıyla 4 YEKA RES-2 yarışması gerçekleştirildi. Bu yarışma kapsamında kazanan şirketler tarafından tesislere ilişkin süreçler yürütülüyor.

2021'de YEKA GES-3 yarışmaları ile 74 ayrı yatırımcıya, 36 şehri kapsayan ve her biri 10,15 ve 20 megavat olmak üzere toplam 1000 megavat gücündeki bağlantı kapasitelerinin tahsisi yapılmış ve söz konusu yarışmalar sonucunda tahsis edilen 1000 megavatlık kurulu güç için ağırlıklı ortalama fiyat kilovatsaat başına 21 lira 52 kuruş olarak gerçekleşmişti.

YEKA modeliyle bugüne kadar 2 bin megavat güneş ve 2 bin megavat rüzgar olmak üzere toplamda 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yarışması tamamlandı.

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SÜRECİ DEVAM EDENLER

Yarışma süreci devam eden 3 farklı YEKA yarışmasında 2 bin megavat rüzgar, 2 bin 500 megavat güneş olmak üzere toplamda 4 bin 500 megavatlık kapasite bulunuyor.

Toplam 75 şehri kapsayacak ve 42 ayrı bağlantı bölgesi için 20-90 megavatlık toplam 2 bin megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla yapılması planlanan YEKA RES-3 yarışmalarına ilişkin başvurular 14 Aralık'ta alınacak.

Halihazırda YEKA olarak ilan edilmiş Niğde-Bor, Hatay Erzin ve Şanlıurfa-Viranşehir YEKA’da 50-100 megavat kapasiteler halinde 15 GES’in kurulumuna yönelik olarak toplam bin megavat bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla yapılması planlanan YEKA GES-4 yarışmalarına ilişkin başvurular 30 Mart 2022'de alınacak.

Toplam 1500 megavat bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 23 bağlantı bölgesinde yapılması planlanan 76 projeyi kapsayacak YEKA GES-5 yarışmasına ilişkin başvuruların 12 Ocak 2022'de alınması planlanıyor.

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#YEKA#Güneş Enerjisi#Rüzgar Enerjisi

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