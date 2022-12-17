Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Yeni yılda Meclis'in gündemi yoğun: EYT, sözleşmelilere kadro, başörtüsü düzenlemesi...

Güncelleme Tarihi:

#Meclis#Düzenleme#EYT
Yeni yılda Meclisin gündemi yoğun: EYT, sözleşmelilere kadro, başörtüsü düzenlemesi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 13:15

TBMM'de yaklaşık 2 ay süren bütçe maratonu tamamlanırken sırada milyonları ilgilendiren sözleşmelilere kadro, EYT ve başörtüsüne yasal düzenlemeler var. Teklifler yeni yılda bir bir Meclis gündemine gelecek. 1 buçuk milyon vatandaşın yararlanmasının beklendiği EYT düzenlemesi için de kritik tarih belli oldu.

Haberin Devamı

Meclis'te 2023 bütçe teklifinin görüşmeleri tamamlandı. Sırada milyonları ilgilendiren düzenlemeler var. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), sözleşmelilere kadro düzenlemesi yeni yılda ilk ele alınacak konulardan. Başörtüsüne yasal düzenleme de yeni yılda komisyonun gündeminde olacak.

EYT'NİN 15 OCAK'TAN ÖNCE YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden 1,5 milyondan fazla kişinin yararlanması bekleniyor. Yeni yılda EYT ile ilgili çalışmalar tamamlanacak. Meclis başkanlığına sunulacak. Teklifin 15 Ocak'tan önce yasalaşması bekleniyor. Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yıl ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak.

Gözden Kaçmasın

Son kez yetki sözü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasetten çekilmem anlamına gelmez'Son kez yetki' sözü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasetten çekilmem anlamına gelmezHaberi görüntüle

 SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO

Yeni yılda sözleşmeli personele kadro verilmesi de öncelikler arasında yer alacak. 424 bin kişinin yararlanması beklenen düzenlemede 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacak. Daha önceki düzenlemenin dışında tutulan 227 bin kişi ise doğrudan kadroya geçebilecek.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

EYTde takvim belli oldu Ocakta başlıyorEYT'de takvim belli oldu! Ocak'ta başlıyorHaberi görüntüle

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

Ocak ayında Meclis başörtüsüne anayasal güvence getirecek düzenlemeyi görüşecek. AK Parti ve MHP'nin ortak imzalı teklifi önce Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak. Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak teklifin referanduma gerek kalmadan Genel Kurul'da kabul edilmesi hedefleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meclis#Düzenleme#EYT

BAKMADAN GEÇME!

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay
Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum?

#Yaşam

BAKMADAN GEÇME!

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay
Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum?

#Yaşam